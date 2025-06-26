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Военная операция на Украине ,  
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WP узнала, когда Украина рассчитывала договориться о прекращении огня

WP: Украина рассчитывала на прекращение огня к середине 2025 года
Сюжет
Военная операция на Украине
На Украине рассчитывали прекратить огонь в 2025 году, но пересмотрели свои ожидания, пишет WP. Такой прогноз лежал в основе всех экономических оценок. Теперь же Киев уделяет внимание тому, как сохранить свою экономику «на плаву»
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина рассчитывала на возможность прекращения огня в середине 2025 года, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленный источник в офисе украинского президента. Предполагалось, что перемирие положительно скажется на экономической ситуации в стране.

«Прекращение огня было в основе всех экономических прогнозов, и предполагалось, что оно может наступить где-то в середине 2025 года», — цитирует газета неназванного украинского чиновника.

В МВФ допустили завершение конфликта на Украине в конце года
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Фото:Oleg Petrasiuk / Reuters

Однако теперь ожиданий относительно положительного влияния потенциального перемирия на экономику Украины больше нет, хотя надежды на 2026 год все еще остаются, говорит собеседник WP. В нынешних условиях основной акцент делается на поддержании стабильности и поиске решений, которые помогут украинской экономике «остаться на плаву», добавил он.

На данный момент экономика Украины держится, хотя и при значительной поддержке Запада, отмечает газета. Но, по словам официальных лиц и аналитиков, существует риск, что в будущем финансовой помощи будет недостаточно. Единственный крупный инвестиционный план на горизонте — недавно подписанное соглашение с США о разработке минеральных ресурсов Украины — еще далек от реализации, отмечает WP.

Трамп заявил, что ситуация на Украине вышла из-под контроля
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Дональд Трамп (слева)

После заявлений американского президента Дональда Трампа о скором урегулировании конфликта бизнесмены внутри Украины и за рубежом настроились на «мирные дивиденды». На этом фоне цена на государственные облигации Украины в середине февраля достигла максимальных значений — около ¢70 за доллар, тогда как в начале 2022 года они падали ниже ¢15. Но надежды рухнули, когда внимание Трампа переключилось на другие конфликты, отмечает WP.

О том, что ставка на прекращение огня сделала украинский долг лидером по доходности, ранее писал Bloomberg. Однако по мере того, как перспективы выполнения Трампом обещания об урегулировании конфликта становились все более туманными, инвесторам пришлось умерить оптимизм, отмечало агентство. По оценкам Bloomberg, в 2025 году долларовые облигации Украины принесли инвесторам убытки более чем на 10%.

Урегулирование конфликта России и Украины было одним из предвыборных обещаний Трампа. Изначально он говорил, что сможет добиться завершения боевых действий за 24 часа. Однако позднее, уже став президентом, республиканец пояснил, что в этих словах была доля сарказма. В июне Трамп заявил, что в урегулировании конфликта России и Украины наблюдается небольшой прогресс. Что именно он имел в виду, американский президент не уточнил.

В мае российская и украинская сторона возобновили переговоры по урегулированию конфликта. Прошло уже два раунда — оба в Стамбуле 16 мая и 2 июня. Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что необходимо достичь соглашения о прекращении боев. Президент Владимир Путин говорил, что Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

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Милена Костерева
Украина Россия США мирное урегулирование прекращение огня
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политик, президент США
14 июня 1946 года
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