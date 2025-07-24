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Переговоры в Стамбуле ,  
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Как прошел третий раунд переговоров России и Украины. Фоторепортаж

О чем Россия и Украина договорились на третьем раунде переговоров в Стамбуле
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Переговоры в Стамбуле
Сюжет
Военная операция на Украине

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд российско-украинских переговоров. Как он проходил и что обсуждали делегации — в фоторепортаже РБК
Переговоры&nbsp;в Стамбуле прошли&nbsp;вечером 23 июля. Продолжались они&nbsp;&mdash; если считать и встречу делегаций в полном составе, и беседу их руководителей Владимира Мединского&nbsp;(на фото в центре)&nbsp;и Рустема Умерова&nbsp;&mdash; около двух часов.
Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС

Переговоры в Стамбуле прошли вечером 23 июля. Продолжались они — если считать и встречу делегаций в полном составе, и беседу их руководителей Владимира Мединского (на фото в центре) и Рустема Умерова — около двух часов.

Украинская делегация прибыла в Стамбул из Анкары, где ее принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Украинская делегация прибыла в Стамбул из Анкары, где ее принял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава украинской делегации Рустем Умеров (на фото&nbsp;&mdash; в центре, в темной рубашке) на третий раунд приехал уже в новой должности. Ранее он возглавлял Минобороны Украины, но на прошлой неделе оставил этот пост и теперь является секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Глава украинской делегации Рустем Умеров (на фото — в центре, в темной рубашке) на третий раунд приехал уже в новой должности. Ранее он возглавлял Минобороны Украины, но на прошлой неделе оставил этот пост и теперь является секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Старт переговоров был намечен на 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Но уже к 14:00&nbsp;у дворца Чираган, где&nbsp;проводилась встреча, собрались десятки журналистов.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Старт переговоров был намечен на 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Но уже к 14:00 у дворца Чираган, где проводилась встреча, собрались десятки журналистов.

В самом начале состоялась двусторонняя встреча руководителей делегаций, а уже потом начались переговоры в полном составе.
Фото: Murad Sezer / Reuters

В самом начале состоялась двусторонняя встреча руководителей делегаций, а уже потом начались переговоры в полном составе.

На переговорах&nbsp;присутствовали турецкие дипломаты во главе с министром иностранных дел&nbsp;Хаканом Фиданом.
Фото: Murad Sezer / Reuters

На переговорах присутствовали турецкие дипломаты во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Фидан в приветственном слове заявил, что конечная цель переговоров&nbsp;&mdash; остановка боевых действий. Он добавил, что Турция готова отслеживать соблюдение прекращения огня.
Фото: Murad Sezer / Reuters

Фидан в приветственном слове заявил, что конечная цель переговоров — остановка боевых действий. Он добавил, что Турция готова отслеживать соблюдение прекращения огня.

Глава российской делегации после переговоров заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда выполнены и прямо сейчас завершается обмен пленными по формуле &laquo;250 на 250&raquo;. Москва предложила вернуться к коротким (по 24&ndash;48 часов) гуманитарным паузам на линии фронта, а также сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Также Россия заявила о готовности&nbsp;передать тела еще 3 тыс. погибших украинских военных.&nbsp;После предыдущего раунда, отметил глава делегации, Россия передала Украине тела 7 тыс. военных.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Глава российской делегации после переговоров заявил, что все гуманитарные договоренности второго раунда выполнены и прямо сейчас завершается обмен пленными по формуле «250 на 250». Москва предложила вернуться к коротким (по 24–48 часов) гуманитарным паузам на линии фронта, а также сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн: по политическим, военным и гуманитарным вопросам. Также Россия заявила о готовности передать тела еще 3 тыс. погибших украинских военных. После предыдущего раунда, отметил глава делегации, Россия передала Украине тела 7 тыс. военных.

Делегации обсуждали&nbsp;меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на прошлой встрече полтора месяца назад.&nbsp;По словам Мединского, по ним&nbsp;стороны пока &laquo;очень далеки&raquo; друг от друга. Но переговорщики готовы продолжать контакты, добавил он.
Фото: Murad Sezer / Reuters

Делегации обсуждали меморандумы по урегулированию, которыми обменялись на прошлой встрече полтора месяца назад. По словам Мединского, по ним стороны пока «очень далеки» друг от друга. Но переговорщики готовы продолжать контакты, добавил он.

Рустем Умеров заявил, что Киев предложил до конца августа провести встречу президентов России и Украины. И проходить, по его словам, она должна при участии Дональда Трампа и Эрдогана. Мединский на это ответил, что до встречи президентов нужно проработать условия соглашения. &laquo;На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Как у нас говорят, конец &mdash; делу венец&raquo;, &mdash; сказал Мединский.
Фото: Murad Sezer / Reuters

Рустем Умеров заявил, что Киев предложил до конца августа провести встречу президентов России и Украины. И проходить, по его словам, она должна при участии Дональда Трампа и Эрдогана.

Мединский на это ответил, что до встречи президентов нужно проработать условия соглашения. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Как у нас говорят, конец — делу венец», — сказал Мединский.

Одна из договоренностей, которая была подтверждена обеими делегациями,&nbsp;&mdash; провести новый обмен пленными:&nbsp;по 1200 человек с каждой стороны. Мединский выразил надежду на то, что стороны проведут четвертый раунд переговоров.
Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Одна из договоренностей, которая была подтверждена обеими делегациями, — провести новый обмен пленными: по 1200 человек с каждой стороны.

Мединский выразил надежду на то, что стороны проведут четвертый раунд переговоров.

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