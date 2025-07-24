Как прошел третий раунд переговоров России и Украины. Фоторепортаж

Рустем Умеров заявил, что Киев предложил до конца августа провести встречу президентов России и Украины. И проходить, по его словам, она должна при участии Дональда Трампа и Эрдогана.

Мединский на это ответил, что до встречи президентов нужно проработать условия соглашения. «На этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Как у нас говорят, конец — делу венец», — сказал Мединский.