Зеленский рассказал, когда рассчитывает на завершение конфликта

Конфликт на Украине может закончиться не позднее 2025 года, предположил Зеленский. Еще в июле он говорил, что конфликт может завершиться к концу этого года. Москва исключает завершение боев до достижения поставленных целей

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя «создает возможность» предпринять шаги по прекращению конфликта на Украине не позднее 2025 года.

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года», — сказал он на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике, передает Reuters.

Еще в июле Зеленский говорил, что «горячая фаза» конфликта на Украине может закончиться к концу года.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что военная операция завершится только после достижения поставленных Москвой целей.

Зеленский не уточнил, что имеет в виду под «ситуацией на поле боя». С августа ВСУ ведут бои в Курской области России. Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк называл целью операции ВСУ в Курской области усиление позиций на переговорах. В то же время власти России указывали на то, что боевые действия там не помешали продвижению российской армии в Донбассе, где темпы наступления, наоборот, ускорились. 9 августа Минобороны России объявило, что освободило в Суджанском районе Курской области деревню Новая Сорочина и хутор Покровский, которые до того были заняты ВСУ.

Президент России Владимир Путин в середине июня представил свои условия для начала мирного диалога с целью завершения конфликта. По его словам, это возможно только после вывода украинских войск из новых российских регионов, а также закрепления в международных договорах статуса этих регионов, а также Крыма и Севастополя как российских. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Путин не исключал, что со временем условия будут меняться. Позднее президент исключил любые переговоры с украинской стороной, пока продолжаются боевые действия в Курской области. Он называл «священным долгом» российской армии выдавить ВСУ с этой территории.