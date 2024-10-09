Зеленский рассказал, когда рассчитывает на завершение конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя «создает возможность» предпринять шаги по прекращению конфликта на Украине не позднее 2025 года.
«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года», — сказал он на саммите Украина — Юго-Восточная Европа в хорватском Дубровнике, передает Reuters.
Еще в июле Зеленский говорил, что «горячая фаза» конфликта на Украине может закончиться к концу года.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что военная операция завершится только после достижения поставленных Москвой целей.
Зеленский не уточнил, что имеет в виду под «ситуацией на поле боя». С августа ВСУ ведут бои в Курской области России. Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк называл целью операции ВСУ в Курской области усиление позиций на переговорах. В то же время власти России указывали на то, что боевые действия там не помешали продвижению российской армии в Донбассе, где темпы наступления, наоборот, ускорились. 9 августа Минобороны России объявило, что освободило в Суджанском районе Курской области деревню Новая Сорочина и хутор Покровский, которые до того были заняты ВСУ.
Президент России Владимир Путин в середине июня представил свои условия для начала мирного диалога с целью завершения конфликта. По его словам, это возможно только после вывода украинских войск из новых российских регионов, а также закрепления в международных договорах статуса этих регионов, а также Крыма и Севастополя как российских. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Путин не исключал, что со временем условия будут меняться. Позднее президент исключил любые переговоры с украинской стороной, пока продолжаются боевые действия в Курской области. Он называл «священным долгом» российской армии выдавить ВСУ с этой территории.
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