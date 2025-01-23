В Киеве назвали ожидаемый срок прекращения боевых действий

Киев рассчитывает на прекращение боевых действий в 2025 году, заявила первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью польской радиостанции RMF FM.

«Мы надеемся, что война закончится в этом году», — сказала она.

Украинские власти, по словам министра, считают возможным диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«С одной стороны, это возможно, но все зависит от того, когда это произойдет. Переговоры могут состояться, когда Украина будет достаточно сильной, а чтобы быть сильными, нам нужно наращивать оборонное производство», — сказала она.

Также в Киеве ожидают, что администрация президента США Дональда Трампа будет активно участвовать в переговорном процессе, добавила Свириденко.

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