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Переговоры в Стамбуле ,  
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В Кремле сообщили, почему не ждали прорыва от переговоров с Украиной

Кремль не ждал прорыва от переговоров с Украиной из-за разногласий меморандумов
Сюжет
Переговоры в Стамбуле
Кремль не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле, заявил Песков. Такую позицию он объяснил «диаметрально противоположными» подходами Москвы и Киева к проектам меморандумов по урегулированию
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Проекты российского и украинского меморандумов по урегулированию конфликта значительно отличаются друг от друга, поэтому в Кремле не ждали прорыва по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен», — сказал он (цитата по радио «Маяк»). Песков напомнил, что накануне, после третьего раунда переговоров, глава российской делегации Владимир Мединский заявил о диаметрально противоположных подходах сторон к проектам меморандумов.

При этом, как напомнил Песков, Мединский подробно изложил «повестку дня», которую предложила российская сторона. Пресс-секретарь президента назвал ее «конструктивной» и заявил, что она может привести к достижению «конкретных результатов».

Третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле во дворце Чираган. Делегации обсудили меморандумы по урегулированию, которыми обменялись во время второго раунда 2 июня. Встреча делегаций продлилась около часа. В этот же день Минобороны сообщило о проведении обмена между Москвой и Киевом, в рамках которого на родину вернулись около 250 человек с каждой стороны.

О чем Россия и Украина договорились на новых переговорах в Стамбуле
Политика
Российская делегация во главе с Владимиром Мединским во время третьего раунда российско-украинских переговоров во дворце Чираган, Стамбул, Турция, 23 июля 2025 года

Среди озвученных Мединским предложений было создание трех рабочих групп — по политическим, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать в режиме онлайн. Украинская сторона, по словам Мединского, согласилась рассмотреть эту инициативу. Москва также предложила Киеву изучить возможность коротких перемирий по 24–48 часов, чтобы санитарные команды могли забрать раненых и тела погибших.

Глава украинской группы Рустем Умеров рассказал, что Киев предложил Москве провести до конца августа встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, и чтобы при этом присутствовали президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Однако Мединский заявил, что такая встреча будет возможно только для того, чтобы «ставить точку», а не обсуждать соглашение.

Еще до начала переговоров в Кремле отметили, что российской и украинской делегациям предстоит «сложный разговор», поскольку проекты украинской и российской стороны «диаметрально противоположны». «Естественно, никто легкой дороги не ожидает», — говорил Песков.

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Милена Костерева Милена Костерева
Украина Россия Стамбул переговоры меморандум Дмитрий Песков
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Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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