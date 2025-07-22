С чем Россия и Украина подошли к третьему раунду переговоров В Стамбуле делегации обсудят меморандумы, которыми обменялись полтора месяца назад

В ближайшие дни пройдет третий раунд переговоров России и Украины. Стороны должны обсудить меморандумы, которыми обменялись в начале июня. На каком фоне пройдут переговоры и чего от них ждут эксперты — в материале РБК

Российско-украинские переговоры во дворце Чираган, 2 июня 2025 года (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

На этой неделе в Стамбуле пройдет третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Их точная дата неизвестна — встреча должна состояться в период с 23 по 25 июля. По данным «Интерфакса», они пройдут днем в среду 23 июня. Как и второй раунд, прошедший 2 июня, третий, по данным ТАСС, состоится во дворце Чыраган.

В Кремле заявили, что «прорыва из разряда чудес» по итогам этой встречи ждать не стоит. «Тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или возвращение тел погибших — это уже результативность», — сказал 22 июля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прямые переговоры между Москвой и Киевом возобновились в мае 2025 года с подачи президента России Владимира Путина, который предложил возобновить их с той точки, в которой они прекратились в 2022 году. К настоящему моменту прошло два раунда — 16 мая и 2 июня. На первом стороны договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000», на втором — вернуть тела погибших военных. Руководство делегаций к третьему раунду не изменилось: российскую возглавит помощник президента Владимир Мединский, украинскую — экс-министр обороны (2023–2025), секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Что Россия и Украина будут обсуждать на третьем раунде

На прошлой встрече делегации обменялись меморандумами о том, как они видят мирное урегулирование. На третьем раунде они должны эти документы обсудить. Как сказал Песков, «предстоит обмен мнениями и собственно переговоры по этим двум проектам».

Российский меморандум состоит из трех следующих разделов.

1. Основные параметры окончательного урегулирования

Международное признание Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, полный вывод оттуда Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Нейтралитет Украины (отказ от вступления в военные союзы и запрет на военную деятельность и присутствие третьих стран на ее территории).

Подтверждение Украиной статуса безъядерного государства.

Установление предельной численности ВСУ, роспуск националистических формирований.

Обеспечение прав русскоязычного населения, официальный статус русского языка.

Законодательный запрет героизации и пропаганды нацизма.

Снятие санкций против России.

Решение вопросов по воссоединению семей и перемещенным лицам.

Отказ от взаимных претензий по ущербу из-за боевых действий.

Снятие ограничений против Украинской православной церкви (УПЦ).

Восстановление дипломатических и экономических отношений (в том числе и газового транзита).

2. Условия прекращения огня. Россия предлагает два варианта.

Либо вывод украинских сил с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и их отвод от российских границ на согласованное сторонами расстояние.

Либо «пакетное предложение» из десяти пунктов — запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, прекращение зарубежных поставок оружия, исключение присутствия третьих стран на Украине, отказ Киева от диверсий, создание Двустороннего центра мониторинга за прекращением огня, взаимная амнистия заключенных, прекращение военного положения на Украине, объявление президентских выборов.

3. Последовательность шагов и сроки их осуществления. Москва называет девять пунктов — от начала работы над договором и подписания меморандума о прекращении огня до проведения выборов на Украине и одобрения подписанного договора юридически обязывающей резолюцией Совета Безопасности ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский документ ультиматумом, который «не будет воспринимать украинская сторона и никто не будет воспринимать всерьез».

Украинский меморандум состоит из шести следующих разделов.

1. Ключевые принципы соглашения и переговорного процесса

Полное и безоговорочное прекращение огня как предпосылка для переговоров о мире.

Меры по укреплению доверия (возвращение всех депортированных и возвращение Россией украинских детей, обмен пленными по принципу «всех на всех»).

Неповторение агрессии как цель переговоров.

Гарантии безопасности Украины и участие международного сообщества.

Суверенитет Украины — она не обязана быть нейтральной, у нее есть право выбрать евроатлантическое сообщество, двигаться к членству в ЕС; а членство в НАТО зависит от консенсуса в альянсе. Также не может быть ограничений на численность и оснащение ВСУ и размещение на Украине войск третьих стран.

Территориальные приобретения России с 2014 года не могут быть международно признаны, отправная точка переговоров — линия соприкосновения. Территории обсуждаются только после прекращения огня.

Санкции могут сниматься с России поэтапно, но с возможностью их быстро вернуть (механизм snapback). Российские замороженные активы идут на восстановление Украины.

Для соблюдения будущих договоренностей надо согласовать «дорожную карту».

2. Следующий шаг — согласование прекращения огня и встречи лидеров. Россия и Украина при участии Европы и США должны согласовать прекращение огня (модальности и мониторинг), меры укрепления доверия и повестку и структуру будущих переговоров президентов России и Украины.

3. Прекращение огня как предпосылка для мирного урегулирования — полное и безусловное на 30 дней с возможностью продлевать каждые 30 дней. Контролировать его будут США при поддержке третьих стран.

4. Меры укрепления доверия — продолжение обменов по принципу «всех на всех» и соглашение о безусловном возвращении из России всех депортированных, перемещенных украинских детей и освобождение гражданских заключенных.

5. Встреча лидеров для заключения мирного соглашения. Оно должно учитывать шесть аспектов: постоянное и полное прекращение боевых действий, гарантии безопасности, территориальные вопросы, экономика и компенсации, штрафы за нарушение соглашений, заключение окончательного мирного договора.

Владимир Путин назвал российский и украинский документы «двумя абсолютно противоположными меморандумами». «Но переговоры для того и организуются, и проводятся, чтобы искать пути сближения. Ну, а то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет. Детализировать я бы не хотел, потому что считаю нецелесообразным, даже вредным предварять сами переговоры», — сказал он журналистам 27 июня, после саммита ЕАЭС в Минске.

Результат предыдущих раундов, а именно согласованные обмены телами погибших, по словам Путина, «создает условия <…> для субстантивного обсуждения сути проблемы». «Мы договаривались таким образом, что продолжим дальнейшие контакты после завершения обменов и после гуманитарной акции, которая была нами предложена, а именно речь идет о передаче тел погибших военнослужащих», — пояснил российский президент, отметив, что к концу июня Москва передала свыше 6 тыс. тел и готова «еще почти три тысячи отдать».

Как на урегулирование смотрят союзники Киева

Незадолго до третьего раунда российско-украинских переговоров американская администрация сделала поворот в своей политике по отношению к России. На прошлой неделе Дональд Трамп заявил о достигнутых с европейскими членами НАТО договоренностях по «масштабной переброске» оружия альянса на Украину. До настоящего времени Киев продолжал получать от США лишь то оружие, поставки которого были одобрены еще администрацией Джо Байдена. В целом новая схема выглядит следующим образом: европейцы должны поставлять оружие Киеву из своих запасов, а пополнять их будут закупками у США. При этом Трамп пригрозил «очень жесткими» санкциями, если Москва не согласится в течение пятидесяти дней на прекращение огня (этот срок истечет 2 сентября).

В Москве осуждают поставки западных вооружений Украине, утверждая, что они лишь затягивают конфликт.

Дмитрий Песков назвал заявления Трампа «весьма серьезными», отметив, что Кремлю нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне. По словам пресс-секретаря российского президента, пока «можно однозначно сказать одно»: Украина воспринимает решения, принятые в Вашингтоне, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны». По словам главы МИДа Сергея Лаврова, в Москве считают, что американский президент находится под «неприличным давлением» со стороны ЕС и нынешнего руководства НАТО, «но хотели бы понять, чем на самом деле руководствуется Трамп».

Европейские союзники Киева, в свою очередь, восприняли предложение президента США как возможность для перевооружения Украины. «Мы должны, в свою очередь, присоединиться к 50-дневной кампании по вооружению Украины на поле боя и помочь подтолкнуть Путина за стол переговоров», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на 29-м заседании формата «Рамштайн» (UDCG — Контактная группа по вопросам обороны Украины), которое прошло 21 июля под председательством Великобритании и ФРГ. В этой онлайн-встрече приняли участие представители 52 стран (США представляли посол при НАТО Мэтью Уитакер и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич) и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее Рютте сообщал, что готовность принять участие в анонсированной Трампом схеме закупок для Украины выразили Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Нидерланды и Канада. Главным донором при этом выступит Германия. В то же время Франция, Италия, Венгрия и Чехия, как утверждает Politico, отказались от участия в проекте. США готовы поставить европейцам 17 комплексов противовоздушной обороны Patriot, которые Киев на протяжении нескольких месяцев запрашивает у союзников. Ранее поставить пять таких систем Украине пообещали власти ФРГ, еще две — Норвегия. Однако пока остается неясным, когда именно Patriot отправятся на Украину.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал на встрече 21 июля, что обсудил эти поставки с американским коллегой Питом Хегсетом. В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц, проводивший в тот же день переговоры с норвежским премьер-министром Йонасом Гара Стёре, заявил, что консультации с американцами продолжаются. «Министры обороны (США и Германии. — РБК) в настоящее время ведут переговоры о том, как, учитывая общее обязательство американской администрации поставлять системы Patriot Германии и ЕС, можно будет затем поставлять эти системы на Украину. Схема выглядит так: мы их поставляем и получаем замену. Однако эта замена еще фактически не закуплена», — отметил Мерц. Стёре, в свою очередь, добавил, что в Осло планируют передать Украине произведенные в Норвегии системы NASAMS, а уже на более позднем этапе закупить Patriot. По информации Bloomberg, Берлин и Вашингтон могут в ближайшие дни сделать официальное заявление по поводу заключения сделки.

По итогам заседания в формате «Рамштайн» ряд стран анонсировали новую военную помощь Киеву. В частности, Великобритания и Германия обязались поставить Украине 220 тыс. снарядов для немецкой зенитной системы Gepard и финансировать поставку современных БПЛА. Канада подтвердила участие в финансировании украинского ОПК через «датскую модель» (предусматривает прямое финансирование украинских оборонных предприятий правительствами других стран), а также пообещала выделить 20 млн канадских долларов на обслуживание украинских танков. Нидерланды обязались предоставить €200 млн на дроны-перехватчики и €125 млн на обслуживание самолетов F-16. Норвегия пообещала выделить в этом году около €1 млрд на закупку дронов, Швеция — подготовить новый пакет помощи, включающий средства ПВО, артиллерию и другую технику.

Работу над предложениями по урегулированию европейские союзники Киева продолжают в рамках «коалиции желающих» — группы из 30 поддерживающих Украину стран, создание которой инициировали Великобритания и Франция. Участники этого формата обсуждают идею направить миротворческие силы на Украину для контроля над режимом прекращения огня. После прошедшего в Риме 10 июля заседания коалиции президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что численность франко-британских экспедиционных сил, которые, предположительно, составят основу военного контингента на Украине, может быть увеличена до 50 тыс. человек.

Россия расценивает создание «коалиции желающих» в качестве подготовки иностранной интервенции, заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, так называемые многонациональные силы Россия будет рассматривать в качестве законной военной цели.

Какие прогнозы дают эксперты

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

«С предыдущих раундов ничего не изменилось — все находятся в тех же точках, где и были. Публичная риторика — особенно американская — плавает туда-сюда. Но, по сути, это никак не влияет на повестку. Повестка встречи, думаю, будет ровно та же, что и была, — обмен пленными, телами, дети. То есть речь о тех вопросах, которые могут быть решены на основе доброй воли, но никоим образом не затрагивают сути конфликта. Позиции здесь остаются диаметрально противоположными, а в условиях жесткого требования, которое Трамп предъявил России, очевидно, что она своих позиций менять не будет. Результаты, вероятно, будут такие же, как после предыдущих двух раундов, — в принципе пока есть кого менять, можно продолжать этот процесс, заодно, возможно, обсуждая общую ситуацию».

Эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов

«Есть набор технических вопросов, которые в любом случае сторонам предстоит обсудить, и, по всей видимости, они и приведут к каким-то конкретным решениям. Речь идет об обмене военнопленными, выдаче тел и других гуманитарных вопросах, которые затрагивались в ходе первых двух раундов. С какими-то поправками можно сказать, что здесь уже выработан алгоритм взаимодействия.

Интрига заключается в том, будет ли расширена повестка дня этих обсуждений и, в частности, что произойдет с теми меморандумами, которыми Россия и Украина обменялись. Обе стороны признают, что точек соприкосновения очень мало. И неясно, получат ли делегации мандат на демонстрацию какой-то гибкости в интерпретации тех позиций, которые были заявлены политическим руководством России и Украины. Конечно, особых надежд на какой-то прорыв, наверное, нет. Если бы речь шла о существенном расширении мандата, то это было бы отражено в изменении состава участников переговоров. Поскольку, судя по всему, стороны встречаются в том же составе, то, наверное, это предполагает, что и повестка дня в целом останется той же, какой она была в ходе первых двух раундов.

Что касается смены позиции американской администрации, то это будет фактором, содействующим сохранению жесткой украинской позиции относительно условий возможных договоренностей. Кроме того, это будет стимулом для украинской стороны избегать обсуждения вопросов политического регулирования. Скорее всего, они ограничатся только постановкой вопроса о временном перемирии, как это было и раньше. Наверное, сейчас Украина будет чувствовать себя немного увереннее, хотя очевидно, что вероятность восстановления американской помощи в объемах, характерных для администрации Байдена, представляется крайне маловероятным сценарием».