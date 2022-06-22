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Война санкций ,  
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Калининград призвал не «отмораживать уши назло бабушке» с ответом Литве

Грузовые автомобили у КПП &laquo;Чернышевское&raquo;&nbsp;в Калининградской области
Грузовые автомобили у КПП «Чернышевское» в Калининградской области (Фото: Михаил Голенков / РИА Новости)

Ответные меры Калининградской области на «санкционную блокаду» должны перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил губернатор региона Антон Алиханов.

«Я считаю, что эти предложения должны быть направлены на то, чтобы экономический поток и деньги, которые зарабатывают Литва и Прибалтика в целом, должны быть перенаправлены в Россию. Такие предложения у нас есть. <...> Мы не собираемся «назло бабушке уши отмораживать», мы будем делать так, чтобы деньги, которые раньше зарабатывали они, будем зарабатывать мы», — сказал Алиханов.

Алиханов пообещал представить предложения по ответу Литве на этой неделе
Политика
Антон Алиханов

В качестве примера Алиханов привел доставку импортного алкоголя в Калининградскую область через Прибалтику. Он заявил, что в таких случаях весь импортный алкоголь фактически маркируется российской акцизной маркой за рубежом.

«Это привело к тому, что практически 100% импортного алкоголя поставлялось в Литву или в Латвию, там хранилось. То есть импортеры, которые везли, платили литовцам и латышам за хранение на складах, за накопление товарных партий. Второй раз они платили за маркировку, это тоже стоило денег. И третий раз они платили им за то, что их литовские компании, в частности, известная компания Girteka доставляла эту продукцию в Россию», — рассказал Алиханов.

Губернатор отметил, что эти потоки можно переориентировать в сторону российских экономических операторов.

Накануне Алиханов сказал, что работа над ответными мерами уже ведется. Они будут направлены в федеральный центр в ближайшее время. По его словам, ответные меры Литве, которые может принять Россия, могут быть разнообразными, а их последствия для экономики страны — существенными.

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Саммари

18 июня Литовские железные дороги запретили транзит составов с некоторыми товарами между Калининградской областью и другими регионами России. В список запрещенных к транзиту для российского эксклава вошли установки для сжижения природного газа, изделия из чугуна и стали, чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия и другое.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, что страна приняла эту меру в рамках исполнений европейских санкций, вступивших в силу 17 июня, а не ввела ограничения самостоятельно. Кремль назвал эти меры незаконными.

В МИД России заявили, что ответ Москвы будет лежать не в дипломатической, а в практической плоскости. Однако о каких конкретно мерах идет речь, представитель ведомства Мария Захарова не уточнила.

Теги
Антон Алиханов Калининградская область Литва санкции

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