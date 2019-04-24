Кремль ответил на совет Зеленскому не встречаться с Путиным в одиночку

Кремль ответил на совет Зеленскому не встречаться с Путиным в одиночку

В понимании подходов избранного президента Украины к политическим вопросам «пока много белых пятен», отметил Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В отношении избранного следующим президентом Украины Владимира Зеленского и его подходов к политике пока слишком много неясного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать совет Зеленскому не вести переговоры с Путиным один на один, передает корреспондент РБК.

«Пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента», — сказал Песков.

По его словам, делать выводы в Кремле будут, только «дождавшись от него конкретных формулировок и действий».

Ранее член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин посоветовал избранному президенту не встречаться с Путиным один на один и привлекать на переговоры представителей третьих стран.

«Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет «играться», — сказал Апаршин. По его мнению, хорошими вариантами для таких переговоров могут быть представители США или Великобритании.