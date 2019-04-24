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Кремль ответил на совет Зеленскому не встречаться с Путиным в одиночку
В понимании подходов избранного президента Украины к политическим вопросам «пока много белых пятен», отметил Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

В отношении избранного следующим президентом Украины Владимира Зеленского и его подходов к политике пока слишком много неясного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на просьбу прокомментировать совет Зеленскому не вести переговоры с Путиным один на один, передает корреспондент РБК.

«Пока много белых пятен в плане понимания подходов избранного президента», — сказал Песков.

По его словам, делать выводы в Кремле будут, только «дождавшись от него конкретных формулировок и действий».

Ранее член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин посоветовал избранному президенту не встречаться с Путиным один на один и привлекать на переговоры представителей третьих стран.

«Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет «играться», — сказал Апаршин. По его мнению, хорошими вариантами для таких переговоров могут быть представители США или Великобритании.

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После второго тура выборов президента Украины свои поздравления Зеленскому, победившему Петра Порошенко, направили лидеры разных стран, а также послы государств G7, однако Кремль от поздравлений или прогнозов на отношения с Киевом при новом президенте воздержался. По словам Пескова, Москва с уважением относится к выбору украинского народа, но говорить о возможностях совместной работы со стороны Владимира Путина он отказался, предложив дождаться «конкретных шагов».

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Зеленский говорил, что Апаршин, который дал совет не вести переговоры с Путиным один на один, стал членом его команды в качестве военного эксперта. Сам Апаршин не стал подтверждать агентству «Украински новини» информацию о том, что он может стать министром обороны, но отметил, что готов рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

В вопросах принадлежности Крыма Зеленский придерживается позиции об «оккупации» полуострова Россией. Во время предвыборной кампании Владимир Зеленский также представил свой план прекращения войны в Донбассе.

Его первый этап предусматривает прекращение огня и возобновление социальных платежей жителям региона. Второй этап — прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу.

Зеленский неоднократно подчеркивал, что не готов идти на компромисс с Россией по вопросам, которые касаются обмена территориями. «Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — говорил Зеленский. В его штабе также называли переговоры с Россией в числе приоритетов будущего президента.

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Говоря о планах новых властей в оборонной сфере, Апаршин говорил, что новые власти намерены раскрыть всю информацию о событиях 2014 года, в том числе о начале войны в Донбассе и выходе Крыма из состава страны. Он также обещал, что все виновные в «сдаче» полуострова будут наказаны.

«Правда об Иловайске, относительно Дебальцево, о начале войны в 2014 году, относительно захвата Крыма будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать», — написал Апаршин в своем блоге на сайте «Обозреватель».

Автор: Владимир Дергачев
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