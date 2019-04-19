20 друзей Зеленского: кто входит в команду кандидата в президенты Украины

Михаил Федоров

Задачи в команде: руководитель digital-направления. Отвечает за Telegram-канал, Instagram-сообщество и сетку YouTube-каналов и присутствие Зеленского как кандидата в президенты в интернет-пространстве.

Раньше у Федорова было собственное digital-агентство. В случае избрания Зеленского президентом будет отвечать за создание так называемого «государства в смартфоне», подразумевающего, в частности, расширение перечня услуг, доступных для бизнеса в электронном виде