20 друзей Зеленского: кто входит в команду кандидата в президенты Украины

Задача в команде: идеолог штаба, отвечает за реформу правовых институтов и разработку законопроектов.
Стефанчук — адвокат, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины. Специализируется на делах, связанных с правом интеллектуальной собственности, европейском гражданским правом, деятельности Европейского суда по правам человека, медицинском праве. Познакомился с Зеленским в студенческие годы благодаря КВН
Задача в команде: руководитель предвыборного штаба, в случае победы Зеленского будет отвечать за работу с Верховной радой.
Баканов — друг детства Зеленского, юрист «Студии Квартал 95», председатель партии «Слуга народа». В одном из интервью заявил, что в случае избрания Зеленского президентом мог бы занять пост прокурора
Задача в команде: спикер штаба, занимается внутренней политикой.
Дмитрий Разумков — сын украинского политика, бывшего замсекретаря СНБО Александра Разумкова. Второй женой Разумкова-старшего была журналистка Юлия Мостовая, сегодня супруга Анатолия Гриценко, бывшего министра обороны Украины. В 2006 году Дмитрий Разумков вошел в «Партию регионов», вышел оттуда спустя четыре года. Возглавляет Украинскую политконсалтинговую группу
Задача в команде: международные отношения, экономическая, финансовая и банковская политика.
В начале 2000-х несколько лет работал в Великобритании. Отказался от британского гражданства в 2016-м году. В сентябре 2010 года возглавил Координационный центр по внедрению экономических реформ, победив в конкурсе на эту должность. Спустя пять лет, в сентябре 2015 года, занял пост заместителя главы администрации президента Украины. В апреле 2016 года его назначили министром финансов. Весной 2018 года Данилюк не смог договориться с премьер-министром Владимиром Гройсманом о кадровой политике министерства и написал письмо к странам «Большой семерки», подчеркнув свое право самостоятельно формировать команду. Гройсман расценил это как нарушение субординации и антиправительственные действия. В июне 2018 года Рада проголосовала за отставку Данилюка
Задача в команде: правоохранительная и антикоррупционная политика.
Бывший заместитель министра юстиции, входил в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. В 2010-м был назначен директором Бюро по вопросам антикоррупционной политики секретариата кабинета министров Николая Азарова, затем — замдиректором департамента юридического обеспечения секретариата правительства. Был руководителем департамента анализа антикоррупционной политики в организации «Transparency International Украина» (2013-2014)
Задача в команде: антикоррупционная политика и digital-решения.
С 2013 года была аналитиком общественной организации «Центр противодействия коррупции». В 2014-м прошла в Киевсовет по спискам партии «Демократический Альянс». Входит в совет общественного контроля за деятельностью НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — РБК)
Задача в команде: вопросы реформы правоохранительной системом
Монастырский — эксперт аналитического центра «Украинский институт будущего», где отвечает за реформу правоохранительной и судебной систем. До того, как заняться политикой работал юристом в различных компаниях. В 2012 году победил в национальном конкурсе «Волонтер года». Член комиссии по отбору главы Госбюро расследований (ведомство, расследующее уголовные дела, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие госслужащие — РБК)
Задача в команде: вопросы органов правосудия
Ионушас — юрист, директор фирмы «Гелон», которая представляла интересы студии «Квартал 95» в судебных процессах. Специализируется на защите авторских прав и промышленной собственности
Задача в команде: вопросы обороны и безопасности
Апаршин — полковник запаса. С 1977 года служил в Генштабе ВСУ. Работал в министерстве обороны Украины, в департаменте военной политики. На парламентских выборах 2014 года баллотировался в парламент по спискам партии Анатолия Гриценко «Гражданская позиция». Перед первым туром президентских выборов 2019 года Гриценко называл его кандидатом на пост министра обороны в случае победы на выборах, но не прошел во второй тур
Задачи в команде: вопросы судебной системы.
Юрист, заведует кафедрой гражданско-правовых дисциплин юрфака Харьковского национального университета имени Каразина. Участвовала в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не сдала экзамен
Задачи в команде: отвечает за экономику, финансы и налоги.
Адвокат. Специализируется на проблемах совершенствования нормативно-правового регулирования отношений финансовой ответственности, косвенного налогообложения, а также налогообложения имущества. Президент Ассоциации налоговых советников. Преподаватель кафедры финансового права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2016 году принимал участие на должность судьи Верховного суда, но не прошел отбор. Участвовал в доработке Налогового кодекса Украины
Задачи в команде: банковская деятельность.
Работала сотрудницей Национального совета реформ. Затем — корпоративным секретарем национализированного Приватбанка (был основан Игорем Коломойским). Уволилась из банка, указав на незаконность проводимой национализации
Задачи в команде: руководитель digital-направления. Отвечает за Telegram-канал, Instagram-сообщество и сетку YouTube-каналов и присутствие Зеленского как кандидата в президенты в интернет-пространстве.
Раньше у Федорова было собственное digital-агентство. В случае избрания Зеленского президентом будет отвечать за создание так называемого «государства в смартфоне», подразумевающего, в частности, расширение перечня услуг, доступных для бизнеса в электронном виде
Задачи в команде: международные отношения и народовластие.
Мережко — доктор юридических наук, специализирующийся на международном праве. Руководит кафедрой права в Киевском национальном лингвистическом университете имени Шевченко. На сайте кафедры указывается, что он также преподавал в ряде иностранных университетов, в частности, в Польше и США
Задача в команде: вопросы экологической политики
Бондаренко — глава правления «Всеукраинской организации «Зеленый фонд», где занимается экологическими вопросами с юридической точки зрения, в частности, защитой интересов граждан, пострадавших в результате экологических катастроф
Задачи в команде: вопросы гендерного равноправия
О Марине Бардиной известно мало. Она была помощницей народного депутата, бывшего заместителя главного редактора издания «Украинская правда» Сергея Лещенко
Задачи в команде: вопросы избирательного права и прав человека
Кальченко работает в юридической компании Hillmont Partners, раньше был сотрудником компании «Моор и партнеры». Во время президентской кампании представляет интересы Зеленского в украинской ЦИК (полномочный представитель с правом совещательного голоса). По сведениям СМИ, Кальченко осуществлял юридическое сопровождение при обжаловании актером Федором Добронравовым запрета на въезд на Украину
Задачи в команде: энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование
Герус входил в Национальную комиссию госрегулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг, был исполнительным директором инвестиционной компании «Конкорд Капитал». Сейчас возглавляет Ассоциацию потребителей энергетики и коммунальных услуг
Задачи в команде: вопросы образования и науки
Бабак курирует образовательные программы в Украинском институте будущего. Среди основателей института указан народный депутат, бывший советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Ранее Бабак возглавлял научный центр Национальной академии наук, был членом Национального агентства обеспечения качества высшего образования. Считает необходимыми обновление образовательной инфраструктуры и государственные инвестиции в науку и образование
Задача в команде: медицина
Комаровский — популярный в СНГ педиатр, ведущий радио- и телепрограмм («Микстура Шоу» на «Русском радио», «Спросите доктора Комаровского» на канале «Карусель»). Автор книги «Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников».
Окончил Харьковский медицинский институт, в 1980-х работал в реанимационном отделении Харьковской детской инфекционной клинической больницы. В медиапространстве начал появляться в начале 1990-х, когда комментировал эпидемию дифтерии на Украине. В 2006 году открыл свою клинику «Клиником».
В эфире программы «Право на власть», где Зеленский представил свою команду, Комаровский назвал главные проблемы в украинской медицине: «По поводу вакцинации надо было созвать СНБО еще пять лет назад — этого не сделано. Вторая угроза — катастрофический дефицит медицинских кадров. Мы, может, и пореформируем что-то, но работать будет некому».