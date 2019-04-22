Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах

Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского с победой, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом», — говорится в поздравлении Лукашенко. Белорусский президент подчеркнул, что фундаментом отношений между двумя странами традиционно являются братские связи белорусов и украинцев.

Лукашенко выразил уверенность, что усилия сторон позволят сохранить двустороннее сотрудничество, а деятельность Зеленского будет способствовать процветанию Украины.

Зеленский после обработки более 90% бюллетеней набирает 73,17% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко — 24,5%. Глава государства уже признал победу своего оппонента на выборах, но отметил, что не уйдет из политики.