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Лукашенко поздравил Зеленского с победой на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского с победой, сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом», — говорится в поздравлении Лукашенко. Белорусский президент подчеркнул, что фундаментом отношений между двумя странами традиционно являются братские связи белорусов и украинцев.

Лукашенко выразил уверенность, что усилия сторон позволят сохранить двустороннее сотрудничество, а деятельность Зеленского будет способствовать процветанию Украины.

Фотогалерея 
Штаб Владимира Зеленского празднует победу на выборах. Фоторепортаж

Зеленский после обработки более 90% бюллетеней набирает 73,17% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко — 24,5%. Глава государства уже признал победу своего оппонента на выборах, но отметил, что не уйдет из политики.

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Зеленского поздравили, в частности, президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон, самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо, премьер Армении Никол Пашинян. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя результаты выборов, отметил, что видит шанс на улучшение отношений с Украиной.

Теги: Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Выборы, Президент
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