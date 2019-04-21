В штабе Зеленского назвали приоритетом переговоры с Россией

В штабе Владимира Зеленского говорят о намерении налаживать контакты с Россией, но конкретных имен пока не называют. Ранее актер говорил о возможной встрече с Владимиром Путиным

Владимир Зеленский (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Как рассказал корреспонденту РБК отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук, после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления. «Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным», — сказал он.

«Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время», — подчеркнул Стефанчук в разговоре с РБК. При этом он отметил, что конкретные имена тех, кто будет отвечать за переговоры с России, назвать пока не готов.

В начале апреля Зеленский рассказывал, что готов к переговорам с президентом Владимиром Путиным ради прекращения конфликта в Донбассе. По его словам, для того, чтобы добиться результата, необходимо изменить минский формат и вовлечь Москву в переговоры. При этом кандидат подчеркнул, что не пойдет на территориальные уступки и будет настаивать на целостности Украины.

Зеленский также рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе, который состоит из нескольких этапов. Первым этапом должно стать прекращение огня, а также возобновление украинскими властями социальных выплат жителям региона.