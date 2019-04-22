Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах президента Украины

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом она написала в Twitter.

«Поздравляю Владимира Зеленского с успехами на выборах. Стабильность Украины необходима для безопасности Европы, и я надеюсь на тесное сотрудничество с вами. Великобритания твердо поддерживает украинский суверенитет», — сказала она.

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. После обработки более 99% протоколов Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,46%.