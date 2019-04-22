Послы G7 поздравили Зеленского с победой на выборах президента Украины

Послы стран «Большой семерки» (G7) поздравили актера Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter французского представительства G7 в Киеве.

«Послы стран G7 поздравляют избранного президента Владимира Зеленского. Мы желаем ему успеха и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией», — говорится в сообщении.

Послы добавили, что высоко оценили работу Центризбиркома Украины и правоохранительных органов. По их словам, они создали правовые и безопасные условия голосования, что позволило украинцам реализовать демократические права.

Они также признали прогресс в отношениях, который был достигнут во время президентства Петра Порошенко с 2014 года. Послы заявили, что привержены своим обязательствам «поддерживать избранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ».