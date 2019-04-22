Выборы на Украине , 15:00
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Кремль решил повременить с поздравлениями Зеленскому от Путина
В администрации президента предложили дождаться конкретных дел от Владимира Зеленского
Владимир Путин
В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Однако говорить о поздравлениях и о возможностях совместной работы со стороны Владимира Путина лидирующему по результатам второго тура Владимиру Зеленскому «пока преждевременно», добавил он.
«Судить можно будет только по конкретным делам», — отметил Песков.
Он также подчеркнул, что «легитимность этих выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не была предоставлена возможность голосовать трем миллионам граждан Украины», которые проживают в России.