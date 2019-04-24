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Посольство России раскритиковало поздравление Зеленскому от МИД Британии

Поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому демонстрирует, что Англия использует Украину в качестве инструмента для противостояния с Москвой. Об этом говорится в комментарии посольства России в Британии.

В официальном заявлении по поводу результатов выборов на Украине Хант объясняет заинтересованность британцев в поддержке Украины тем, что ​эта страна «находится на передовой противостояния с Россией, которая бросает вызов международной системе, основанной на правилах». Он также подчеркивает, что Лондон в первую очередь будет сотрудничать с Киевом в вопросах «обороны и безопасности».

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Мэй поздравила Зеленского с победой на выборах президента Украины

По мнению посольства, эти заявления демонстрируют, что Британия оказывает Украине помощь не для улучшения жизни граждан этой страны, а для использования ее в качестве инструмента противостояния с Россией. В посольстве сочли примечательным, что в поздравлении не упоминается необходимость политического урегулирования конфликта на Донбассе. В тексте заявления действительно не говорится об этом, но отмечается, что Британия готова поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Зеленский с результатом в 73,22% победил во втором туре выборов на Украине действующего президента Петра Порошенко. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила избранного президента отдельно и в ходе телефонного разговора пригласила его посетить Великобританию. Зеленский получил аналогичное приглашение от канцлера Германии Ангелы Меркель. Кремль от поздравлений Зеленскому воздержался, предложив дождаться конкретных действий от избранного президента.

Теги: Посольство России в Великобритании, поздравление, Владимир Зеленский
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