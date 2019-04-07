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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе
Лидер президентской гонки на Украине представил собственный план прекращения войны в Донбассе. Он включает в себя немедленное прекращение огня и прямые переговоры с Владимиром Путиным
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телевидения рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

План Зеленского разбит на несколько этапов. «Для первого этапа — это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке. Мы понимаем, что каждый день — это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для продолжения мирных переговоров официальный Киев должен возобновить выплату социальных платежей жителям «оккупированного» Донбасса. «Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война», — объяснил он свою позицию.

Зеленский сказал, что ради мира на востоке страны готов к личным переговорам с Владимиром Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на уступки Москве, включающие в себя размен территориями, он не пойдет. «Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский по итогам первого тура президентских выборов на Украине занял первое место с результатом 30,24% голосов. Действующий президент Петр Порошенко отстает от него почти в два раза — он набрал 15,95% голосов.

Порошенко и Зеленский согласились провести дебаты перед вторым туром выборов. Изначально они были намечены на 19 апреля. Однако в воскресенье, 7 апреля, Порошенко предложил провести их на пять дней раньше — 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Политика
Порошенко назначил Зеленскому дату дебатов на стадионе «Олимпийский»

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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