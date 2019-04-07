Зеленский представил план прекращения войны в Донбассе

Лидер президентской гонки на Украине представил собственный план прекращения войны в Донбассе. Он включает в себя немедленное прекращение огня и прямые переговоры с Владимиром Путиным

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в эфире телевидения рассказал о своем плане прекращения войны в Донбассе. Об этом сообщает УНИАН.

План Зеленского разбит на несколько этапов. «Для первого этапа — это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке. Мы понимаем, что каждый день — это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для продолжения мирных переговоров официальный Киев должен возобновить выплату социальных платежей жителям «оккупированного» Донбасса. «Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война», — объяснил он свою позицию.

Зеленский сказал, что ради мира на востоке страны готов к личным переговорам с Владимиром Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на уступки Москве, включающие в себя размен территориями, он не пойдет. «Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский по итогам первого тура президентских выборов на Украине занял первое место с результатом 30,24% голосов. Действующий президент Петр Порошенко отстает от него почти в два раза — он набрал 15,95% голосов.