Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском

Экзитполы на выборах президента Украины показали победу Владимира Зеленского. Кто такой новый украинский лидер и что о нем известно — в обзоре РБК

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Владимиру Зеленскому 41 год, он родился в Кривом Роге в семье математика и инженера. В детстве вместе с родителями провел четыре года в Монголии (отец строил горно-обогатительный комбинат в Эрдэнэте), но монгольский язык, по собственному признанию, знает только фрагментарно.

В школьное время у Зеленского были разные увлечения: он занимался тяжелой атлетикой, бальными танцами, играл на пианино. Сейчас профессиональным спортом не занимается, но активно демонстрирует в своих соцсетях, что поддерживает здоровый образ жизни: в Instagram появляются фото и видео с утренним плаванием в бассейне, упражнениями на турнике и пробежками.