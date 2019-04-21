Выборы на Украине , 20:05
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Президент на один срок: 10 фактов о Владимире Зеленском
Экзитполы на выборах президента Украины показали победу Владимира Зеленского. Кто такой новый украинский лидер и что о нем известно — в обзоре РБК
Владимир Зеленский
- Владимиру Зеленскому 41 год, он родился в Кривом Роге в семье математика и инженера. В детстве вместе с родителями провел четыре года в Монголии (отец строил горно-обогатительный комбинат в Эрдэнэте), но монгольский язык, по собственному признанию, знает только фрагментарно.
- В школьное время у Зеленского были разные увлечения: он занимался тяжелой атлетикой, бальными танцами, играл на пианино. Сейчас профессиональным спортом не занимается, но активно демонстрирует в своих соцсетях, что поддерживает здоровый образ жизни: в Instagram появляются фото и видео с утренним плаванием в бассейне, упражнениями на турнике и пробежками.
- Получил юридическое образование в Криворожском экономическом институте, но по специальности не работал, потому что рано увлекся сценой: в первых играх КВН Зеленский стал участвовать еще в старших классах школы.
- Придя во взрослый КВН, Зеленский участвовал в подготовке танцевальных номеров для команды высшей лиги «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». Команда «95-й квартал», где Зеленский стал капитаном, появилась позже и играла в лиге с 1998 по 2003 год.
- Самостоятельная телевизионная карьера у команды началась уже на Украине: им предложили сделать серию концертов с лучшими номерами, и это превратилось в телешоу «Вечерний квартал». На основе этого проекта сложилась «Студия Квартал-95», которая занялась выпуском телепередач и фильмов. Объявив о своем выдвижении в президенты в 2019 году, Зеленский продолжил артистическую карьеру, стал ездить по стране с выступлениями, в которых сочетал стенд-ап и предвыборную агитацию.
- Владимир Зеленский познакомился со своей женой Еленой давно, они встречаются с 17-летнего возраста. В 2004 году у них родилась дочь Александра, а в 2013-м — сын Кирилл. Семья активно участвует в творческой карьере Владимира. Елена, в частности, помогает с написанием сценариев. Кроме того, ей принадлежит небольшая доля в ООО «Студия Квартал-95» Зеленского. Дочь в 2015 году снялась с отцом в фильме «8 новых свиданий».
- В соответствии с декларацией за 2017 год, Зеленскому принадлежат жилой дом площадью 353,5 кв. м, земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м, несколько квартир и два парковочных места. У него также есть автомобиль Land Rover Range Rover. Кроме того, в декларации указаны наручные часы от марок Breguet, Tag Heuer, Rolex и Bovet.
- Занимается Зеленский и бизнесом. Ему принадлежат ООО «Киноквартал», ООО «Студия Квартал-95» и доли в ряде других организаций. У Зеленского есть интересы и на рынке питания: ему принадлежит 15% в ООО «Фиш Хаус», занимающемся ресторанным бизнесом.
- Конкурент Зеленского во втором туре Петр Порошенко часто упоминал о связях артиста с олигархом Игорем Коломойским и даже называл его «марионеткой Коломойского». Зеленский комментировал это так: «Некоторые СМИ пишут о моей зависимости от господина Коломойского. Связывают ее с тем, что я всего лишь (или не всего лишь) работаю на канале «1+1». На котором я, кстати, не работаю — я работаю в студии «Квартал-95», а она продает свой продукт каналу «1+1». У меня нет с ним никаких подписей, договоренностей, меморандумов по поводу того, что я служу хозяину Коломойскому. Он мне не хозяин. У меня нет никакого хозяина».
- Зеленский в ходе своей предвыборной кампании пообещал, что пойдет только на один президентский срок. Незадолго до второго тура он заявил, что по истечении пяти лет не будет убегать из страны.
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