В команде Зеленского пообещали наказать виновных в сдаче Крыма

Иван Апаршин, вероятный кандидат Зеленского на пост министра обороны, рассказал о планах нового правительства в оборонной сфере. В их числе — отказ от призыва в армию и раскрытие правды о событиях в Крыму и Донбассе в 2014 году

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Член команды Владимира Зеленского и бывший сотрудник Минобороны Украины Иван Апаршин опубликовал статью в своем блоге на сайте «Обозреватель». В ней он рассказал о планах новых властей в оборонной сфере.

Апаршин подчеркнул, что новые власти намерены раскрыть всю информацию о событиях 2014 года, в том числе о начале войны в Донбассе и выходе Крыма из состава страны. «Правда об Иловайске относительно Дебальцево о начале войны в 2014 году относительно захвата Крыма будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать», — написал Апаршин.

Он подчеркнул, что все виновные в кризисной ситуации будут наказаны. «Должностные лица, принимавшие решения или бездействовавшие там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности», — написал он.