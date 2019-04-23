В команде Зеленского пообещали наказать виновных в сдаче Крыма

Апаршин также пообещал наказать участников коррупционных схем с поставками горюче-смазочных материалов в ВСУ, добиться максимальной открытости данных о гособоронзаказе и реформировать «Укроборонпром». «Государственный концерн «Укроборонпром» будет реформирован. Никто больше не будет зарабатывать на крови. Он будет лишен полномочий по формированию военно-технической политики и будет создан центральный государственный орган исполнительной власти, который будет отвечать за формирование и реализацию военно-промышленной политики», — сообщил Апаршин. Еще одним нововведением должен стать отказ от принудительного призыва с одновременным формированием добровольной и профессиональной армии.
Статья Апаршина озаглавлена «Посадки будут!».
Иван Апаршин начал военную карьеру еще в советской армии, получив образование в Киевском высшем общевойсковом командном училище и Военной академии им. Фрунзе. С 1977 по 2000 год он служил в армии на офицерских должностях, с 2001 по 2005 год работал юрисконсультом. В 2005 году Апаршин вернулся в Минобороны Украины в качестве советника главы ведомства и позднее работал в нескольких департаментах. С 2011 по 2014 год он занимал посты заместителя директора департамента профессиональной экспертизы и начальника управления экспертизы в сфере безопасности и обороны секретариата кабинета министров Украины.
18 апреля Владимир Зеленский во время представления своей команды сообщил, что Иван Апаршин вошел в нее в качестве эксперта в сфере обороны. До этого Апаршин входил в команду другого кандидата в президенты — экс-министра обороны Анатолия Гриценко. В интервью агентству «Украински новини» Апаршин отказался подтвердить сообщения о том, что в случае избрания Зеленским президентом он станет министром обороны. Вместе с тем он заявил, что, если такое предложение ему поступит, он будет готов его рассмотреть.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Его окончательные итоги официально еще не подведены, однако по итогам подсчета 99,88% протоколов Зеленский побеждает с результатом в 73,23%.
Как происходит передача власти президента на Украине
- После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.
- Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).
- Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.
- Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.
- После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада.
- Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает Верховная рада.
- Может назначить высшее командование Вооруженных сил Украины и присвоить высшие воинские звания.
- Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.
- Может прекратить полномочия Верховной рады (в трех случаях: если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого, если в течение 30 дней не могут начаться заседания парламента).
- Может наложить вето на принятые Верховной радой законы.
- Может приостановить действие распоряжений правительства, если они не соответствуют Конституции Украины.
- Может назначать послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.
- Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.