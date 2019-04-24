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В команде Зеленского посоветовали не встречаться с Путиным один на один
К переговорам с Владимиром Путиным нужно привлечь «мощные страны», в противном случае можно не добиться гарантий, считает Иван Апаршин, член команды Зеленского
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит участвовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один», к ним нужно привлекать третьи страны, заявил член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин в эфире телеканала ZIK.

«Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет «играться», — сказал Апаршин (цитата по Интерфакс-Украина).

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Среди таких стран член команды Зеленского назвал США и Великобританию, отмечает агентство. Кроме того, по мнению Апаршина, президенту Украины не нужно вести переговоров с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Зеленский говорил, что Апаршин стал членом его команды в качестве эксперта в сфере обороны. Сам Апаршин не стал подтверждать агентству «Украински новини» информацию о том, что он может стать министром обороны, но отметил, что готов рассмотреть такое предложение, если оно поступит.

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Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. ЦИК уже обработала 100% протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, его конкурент, действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Сам Порошенко признал поражение еще после публикации экзитполов, Зеленского поздравили с победой президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и многие другие.

Как происходит передача власти президента на Украине
  • После окончания голосования на выборах президента Украины Центральная избирательная комиссия подводит итоги голосования. Это должно произойти не позднее чем через три дня после получения всех протоколов с данными об итогах голосования от окружных избирательных комиссий и не позднее чем через десять дней после проведения самих выборов.
  • Избранным считается кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании (если голосование было в один тур), либо кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре (если голосование было в два тура).
  • Новоизбранный президент Украины вступает в должность не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов. Он приносит присягу народу на торжественном заседании Верховной рады. Принимает присягу президента председатель Конституционного суда.
  • Президент не формирует правительство Украины, и кабмин не уходит в отставку после выборов президента. Всех членов правительства должна утвердить Верховная рада.
  • После парламентских выборов президент по предложению коалиции депутатских фракций вносит в Верховную раду кандидатуру нового премьер-министра. Решение о его отставке принимает Рада. 
  • Президент Украины также может предложить Раде своих кандидатов на посты министров иностранных дел и Минобороны, а также кандидатов на посты главы Службы безопасности Украины и генпрокурора. Остальных членов правительства назначает Верховная рада.
  • Может назначить высшее командование Вооруженных сил Украины и присвоить высшие воинские звания.
  • Назначает половину состава членов совета Национального банка Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; а также треть судей Конституционного суда.
  • Может прекратить полномочия Верховной рады (в трех случаях: если она за месяц не сформировала коалицию, не сформировала за 60 дней новое правительство после отставки старого, если в течение 30 дней не могут начаться заседания парламента). 
  • Может наложить вето на принятые Верховной радой законы.
  • Может приостановить действие распоряжений правительства, если они не соответствуют Конституции Украины.
  • Может назначать послов и глав дипломатических представительств Украины в других государствах и организациях.
  • Выборы в Верховную раду Украины пройдут осенью 2019 года.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Зеленский, Владимир Путин, переговоры
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