В команде Зеленского посоветовали не встречаться с Путиным один на один

В команде Зеленского посоветовали не встречаться с Путиным один на один

К переговорам с Владимиром Путиным нужно привлечь «мощные страны», в противном случае можно не добиться гарантий, считает Иван Апаршин, член команды Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит участвовать в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в формате «один на один», к ним нужно привлекать третьи страны, заявил член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского Минобороны Иван Апаршин в эфире телеканала ZIK.

«Я бы не советовал президенту Украины встречаться с Путиным один на один. Я не верю, что Путин будет нам потом что-то гарантировать, я не верю ему. Я верю только тогда, когда в этот формат будут привлечены мощные страны, с которыми он не сможет «играться», — сказал Апаршин (цитата по Интерфакс-Украина).

Среди таких стран член команды Зеленского назвал США и Великобританию, отмечает агентство. Кроме того, по мнению Апаршина, президенту Украины не нужно вести переговоров с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Зеленский говорил, что Апаршин стал членом его команды в качестве эксперта в сфере обороны. Сам Апаршин не стал подтверждать агентству «Украински новини» информацию о том, что он может стать министром обороны, но отметил, что готов рассмотреть такое предложение, если оно поступит.