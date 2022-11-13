Минфин США счел, что России будет трудно продавать нефть по прежней цене

Москва будет искать новых покупателей нефти, однако ей будет трудно сохранить прежние объемы поставок без продажи части топлива по ограниченной цене, которую установят западные страны к 5 декабря, считают в Минфине США

Джанет Йеллен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

России, «очень вероятно», придется экспортировать часть нефти по потолку цен, установленному США и союзниками, если Москва не решится на сокращение поставок. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью Bloomberg.

«Они будут искать покупателей, и мы думаем, что им будет трудно продать все это», — отметила министр.

Минфин США ожидает, что 5 декабря произойдет «некоторый спад» в поставках, если Москвой не будет принято решение о поставках нефти по цене ниже или на уровне ограничений Запада.

В этот день, 5 декабря, вступят в силу санкции Евросоюза, запрещающие морской экспорт нефти российского производства. Вместе с этим страны ЕС и Великобритания запретят страховать, финансировать и предоставлять суда для перевозки российской нефти, за исключением случаев, когда стоимость поставок ниже установленного ограничения. Потолок цен на нефть пока не согласован.

В Госдепартаменте США полагают, что Россия будет заинтересована в экспорте нефти даже при установленных ограничениях. «Это хороший механизм для обеспечения того, чтобы энергия оставалась на рынке, но выгоды, которые получает от этого Россия, будут иметь предел», — пояснил госсекретарь Энтони Блинкен.

Москва при этом пообещала не поставлять нефть в страны, которые одобрят потолок цен. Обсуждение ограничения экспортных цен является вмешательством в рыночные инструменты, считает вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул: «Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях».



Опрошенные Bloomberg эксперты предполагают, что Россия может снизить добычу нефти на 3 млн барр. в день, если ЕС и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское топливо.



