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FT узнала о недовольстве стран Евросоюза предложенным потолком цен на газ

FT: несколько стран ЕС недовольны предложенным ЕК потолком цен на газ
Даже при экстремальном сценарии с ценами на газ предложенный ЕК уровень потолка цен не будет эффективным, считают эксперты, указав на риск подрыва доверия к Брюсселю. Москва считает потолок цен нарушением односторонних контрактов
«Газпром» GAZP ₽168,08 -0,03% Купить
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Предложенный Еврокомиссией уровень цен на газ на уровне €275 за мегаватт-час (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м по текущему курсу) вряд ли будет принят, им недовольны даже в странах ЕС, поддерживающих ограничение стоимости топлива. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС отметил, что установление потолка цен на уровне, превышающем $250 за мегаватт-час, это «просто еще один способ убить ограничение».

«Это шутка <...> Это предложение, которое никому не принесет ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе. Это не ограничение», — оценила старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра. Она указала, что инициатива ЕК грозит подорвать к ней доверие в вопросе урегулирования энергокризиса.

При этом в европейской энергетической бирже ICE выступили против любого ценового предела, подчеркнув, что такие действия «приведут к значительному увеличению маржи, что может дестабилизировать рынок».

Согласно предложенным ЕК параметрам ограничения, потолок цен будет действовать, если фьючерсы на голландском Title Transfer Facility (TTF, виртуальная торговая площадка, где торгуют газом. — РБК) превышают этот уровень в течение двух недель, а разрыв между ценами на TTF и на сжиженный природный газ превышает €58 ($616 за 1 тыс. куб. м. — РБК) в течение десяти торговых дней.

Уровень потолка цен на газ значительно выше нынешнего уровня стоимости топлива (€120, около $1,3 тыс. за 1 тыс. куб. м), но она ниже пиковых цен, которые были летом, указал Bloomberg.

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«Это не панацея <...> Но [это ограничение] предоставляет мощный инструмент, который мы можем использовать, когда он нам нужен», — указала комиссар Евросоюза по энергетике Кадри Симсон.

Предложение ЕК должны будут рассмотреть правительства европейских стран, обсуждение этого вопроса запланировано во время внеочередной встречи министров энергетики государств ЕС в четверг, 24 ноября. FT указывает, что вряд ли мера будет одобрена до следующей встречи, назначенной на 19 декабря.

Российская сторона критикует обсуждение в ЕС потолка цен на энергоресурсы, в том числе на газ. Глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил прекращения поставок. «Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок», — пояснил он.

«Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем», — предупреждал президент Владимир Путин. — «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
потолок цен на газ Евросоюз поставки газа энергокризис
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