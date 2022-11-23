США разрешили финоперации с российской нефтью ряду европейских стран

Кроме этого, минфин США отвязал от потолка цен нефть, «существенно переработанную» за пределами России. Также в предельную цену не будут включены расходы на ее транспортировку

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Соединенные Штаты после введения потолка цен на российскую нефть разрешат проводить финансовые операции, связанные с ее поставками, в Болгарию, Хорватию, а также в ряд не имеющих выхода к морю стран Евросоюза, говорится в обнародованной генеральной лицензии американского минфина.

«Все [финансовые] операции, <...> связанные с импортом сырой нефти в Болгарию, Хорватию или государства-члены Европейского союза, не имеющие выхода к морю, разрешены», — сказано в документе.

Кроме этого, введение предельной цены на закупку российской нефти не отменяет уже введенного запрета на ее ввоз в США, указали в минфине.

В еще одной генеральной лицензии сказано, что потолок цен на нефть не будет применяться в случае существенной переработки российской нефти за пределами страны.

В то же время, согласно документу, ограничительные меры не распространяются на действия, которые «нужны для реагирования на чрезвычайные ситуации на судах, связанные со здоровьем или безопасностью команды, защиты окружающей среды, включая безопасную стоянку в доке или якорную стоянку, срочный ремонт или спасательные операции». Также американские власти не будут препятствовать разгрузке российской нефти, если это «необходимо для реагирования на чрезвычайную ситуацию на судне».

Сам потолок цен будет установлен после «технического учения», говорится в сообщении минфина. При этом при «вынужденных или неумышленных» закупках российской нефти выше «потолка», США должны будут выдать специальную лицензию на такую деятельность.

После начала спецоперации на Украине страны G7 договорились о введении потолка цен на нефть из России. Ограничения включают «запрет на страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного предела». В октябре введение этой меры утвердил Евросоюз, она начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Потолок цен пока не согласован: изначально обсуждался диапазон $40–60 за баррель, однако позднее глава Минфина США Джанет Йеллен предложила установить ограничение в $60, поскольку это позволит сократить доходы России от энергоносителей, но одновременно обеспечит прибыльную добычу.

По данным источников The Wall Street Journal, потолок цен на нефть из России могут согласовать 23 ноября. Ограничение вступит в силу 5 декабря. Собеседники газеты отметили, что потолок цен могут установить как на уровне около $60 за баррель, так и на уровне $70. Как сообщило агентство Bloomberg, Евросоюз хочет ввести 45 дней «переходного периода» для потолка цен на российскую нефть.

Вице-премьер России Александр Новак ранее предупреждал, что при любом потолке цен Россия не будет поставлять сырье странам, которые пойдут на этот шаг. О том жеговорил президент Владимир Путин. По его словам, Россия не будет поставлять энергоносители в страны, чьи власти будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа.