Блинкен увидел интерес России к экспорту нефти даже при потолке цен

Госсекретарь Блинкен счел, что Россия будет поставлять нефть даже при потолке цен

Россия будет заинтересована в продаже нефти даже после ограничения цен со стороны G7, это обеспечит присутствие топлива на рынке, считает Блинкен. Москва ранее обещала прекратить поставки в страны, одобривших потолок цен

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Ограничение цен на российскую нефть странами G7 не приведет к отказу России от поставок топлива, это лишь позволит ограничить получаемую Москвой выгоду, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи с коллегами из стран G7. Трансляция шла на YouTube.

«Я думаю, что она будет заинтересована в продолжении продажи энергии. И опять же, это хороший механизм для обеспечения того, чтобы энергия оставалась на рынке, но выгоды, которые получает от этого Россия, будут иметь предел», — пояснил Блинкен.

По данным Reuters, страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) договорились установить фиксированную цену на нефть российского производства, точное значение потолка будет определено в ближайшие дни. «Ценовой потолок будет фиксированной ценой, которая будет регулярно пересматриваться, а не скидкой к индексу [цен]», — рассказал один из источников агентства, пояснив, что параметры ограничения позволят снизить нагрузку на участников рынка. Ограничение цен на нефть будет применяться только к морским грузам, рассказал источник Reuters.

В случае введения любого потолка цен на российскую нефть, Москва перестанет поставлять ее в страны, одобрившим ограничение, пообещал вице-премьер Александр Новак. Он счел обсуждение инициативы по ограничением на стоимость топлива вмешательством в рыночные инструменты. «Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», — добавил Новак.

Опрошенные Bloomberg эксперты предположили, что Россия может сократить добычу нефти на 3 млн барр. в день, если Европейский союз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское топливо.

В МВФ указали, что остается неясным, насколько ограничение цен на нефть из России будет эффективным. «Существует неопределенность в отношении того, какие страны согласятся на ограничение цен, и в какой степени запрет на страховые услуги ограничит способность России по перенаправлению нефтяных поставок», — отметили в фонде.