Развожаев заявил об отсутствии пострадавших около штаба в Севастополе
В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе его гражданская инфраструктура повреждений не получила, пострадавших среди людей, которые находились в этот момент на улице, нет, написал в своем телеграм-канале глава города Михаил Развожаев.
В штабе флота возник пожар. Ведутся работы по его тушению. «Сил и средств достаточно. Просьба сохранять спокойствие. Ситуация под контролем экстренных служб», — отметил Развожаев.
Позднее Минобороны уточнило, что при ракетном ударе по штабу погиб один военный. Российские ПВО, по данным ведомства, сбили пять ракет.
О ракетном ударе по штабу Черноморского флота губернатор сообщил днем 22 сентября. По его словам, возле театра Луначарского упал осколок. Он предупреждал о риске еще одного удара. По его словам, при звуках сирены необходимо проследовать в укрытия.
Позже Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности. В то же время он попросил жителей города не выезжать в центре и сообщил о перекрытых дорогах и специальных мероприятиях.
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