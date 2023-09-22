Жителей Севастополя попросили покинуть дома на время уборки ракеты

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил всех жителей проспекта Нахимова покинуть дома на время работ по уборке упавшей ракеты. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава города попросил жителей с проспекта Нахимова проследовать в кинотеатр «Победа» на Большой Морской улице, либо прибыть на площадь Нахимова или площадь Лазарева, откуда их в кинотеатр доставят автобусами.

«Ничего брать с собой не надо. После того, как спецслужбы все уберут — все смогут вернуться домой», — написал Развожаев.

22 сентября ракетному удару подвергся штаб Черноморского флота в Севастополе. Минобороны сообщало, что без вести пропал один военный. Развожаев говорил, что гражданская инфраструктура и люди, находившиеся на улице, не пострадали.

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