Жителей Севастополя попросили покинуть дома на время уборки ракеты
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев попросил всех жителей проспекта Нахимова покинуть дома на время работ по уборке упавшей ракеты. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Глава города попросил жителей с проспекта Нахимова проследовать в кинотеатр «Победа» на Большой Морской улице, либо прибыть на площадь Нахимова или площадь Лазарева, откуда их в кинотеатр доставят автобусами.
«Ничего брать с собой не надо. После того, как спецслужбы все уберут — все смогут вернуться домой», — написал Развожаев.
22 сентября ракетному удару подвергся штаб Черноморского флота в Севастополе. Минобороны сообщало, что без вести пропал один военный. Развожаев говорил, что гражданская инфраструктура и люди, находившиеся на улице, не пострадали.
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