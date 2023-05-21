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Белый дом заявил об отсутствии возражений против ударов Украины по Крыму

Белый дом: США не возражают против ударов Украины по Крыму, так как это ее территория
Украина не может наносить удары по российской территории из западного оружия, но ей разрешено атаковать Крым, так как США не признают его частью России. Москва называла вопрос территориальной принадлежности Крыма закрытым
Пожар на нефтебазе в Севастополе 29 апреля 2023 года
Пожар на нефтебазе в Севастополе 29 апреля 2023 года (Фото: Reuters)

США не возражают против украинских ударов по Крыму, поскольку это территория Украины, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN.

«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым — это Украина», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вашингтон называет условием поставки западных вооружений Киеву его отказ от ударов по российской территории. В частности, говорил президент США Джо Байден, украинский коллега Владимир Зеленский пообещал ему не применять для этих целей истребители F-16, которые в будущем может получить Киев. Пока Вашингтон пообещал обучить украинских военных использованию этих самолетов.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году, президент Владимир Путин отмечал, что вопрос территориальной принадлежности полуострова «закрыт». Украина, а также многие страны мира не признают Крым российским. Байден заявлял, что США никогда не признают суверенитет Москвы над полуостровом.

Зеленский говорил, что Киев намерен вернуть Крым под свой контроль. Как отмечал глава республики Сергей Аксенов, на полуострове выстроена глубокоэшелонированная оборона и «сил более чем достаточно», Крым готов к возможному наступлению ВСУ.

Республика подвергалась атакам с украинской стороны. 19 мая глава Крыма сообщил, что на севере полуострова средствами ПВО было сбито четыре беспилотника. 6 мая Аксенов заявил, что над республикой сбили баллистическую ракету, выпущенную Украиной. Его советник Олег Крючков заявил, что ракет было две.

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