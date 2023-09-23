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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО и падении обломков ракеты

Губернатор Севастополя Развожаев: обломки ракеты упали близ Сухарной балки
Сюжет
Военная операция на Украине

В Севастополе сработали системы ПВО, ракетные обломки упали близ причала Сухарной балки, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта.

Материал дополняется.

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Теги
Севастополь Михаил Развожаев ракета ПВО
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