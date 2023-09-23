Губернатор Севастополя сообщил о работе ПВО и падении обломков ракеты
В Севастополе сработали системы ПВО, ракетные обломки упали близ причала Сухарной балки, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
«Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.
В бухте Севастополя приостановили движение морского пассажирского транспорта.
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