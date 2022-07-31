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Губернатор опубликовал кадры с места удара по штабу флота в Севастополе

Фото: Telegram-канал РаZVожаев
Фото: Telegram-канал РаZVожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл в штаб Черноморского флота, по которому утром 31 июля, в день Военно-морского флота России, нанес удар украинский беспилотник, сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Нахожусь с утра в Штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Еще раз повторю: все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены», — написал Развожаев.

Он также опубликовал несколько фотографий из штаба после удара. На кадрах заметны последствия атаки.

Губернатор сообщил об атаке ВСУ на штаб Черноморского флота в Севастополе
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Михаил Развозжаев

По информации губернатора, рано утром 31 июля во двор штаба Черноморского флота «прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник». В результате удара пострадали пять человек из- числа сотрудников штаба, о погибших не сообщалось.

В честь дня ВМФ, который в этом году выпал на последний день июля, в городе должны были провести молебен, возложение цветов и обход кораблей в городской бухте, а в вечернее время — концерт и салют. Традиционный парад кораблей в этом году не планировался.

Ранее власти Севастополя не сообщали об атаках по территории региона.

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