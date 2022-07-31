Губернатор опубликовал кадры с места удара по штабу флота в Севастополе

Фото: Telegram-канал РаZVожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл в штаб Черноморского флота, по которому утром 31 июля, в день Военно-морского флота России, нанес удар украинский беспилотник, сообщается в Telegram-канале главы региона.

«Нахожусь с утра в Штабе флота. На месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются. Еще раз повторю: все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены», — написал Развожаев.

Он также опубликовал несколько фотографий из штаба после удара. На кадрах заметны последствия атаки.

По информации губернатора, рано утром 31 июля во двор штаба Черноморского флота «прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это — беспилотник». В результате удара пострадали пять человек из- числа сотрудников штаба, о погибших не сообщалось.

В честь дня ВМФ, который в этом году выпал на последний день июля, в городе должны были провести молебен, возложение цветов и обход кораблей в городской бухте, а в вечернее время — концерт и салют. Традиционный парад кораблей в этом году не планировался.

Ранее власти Севастополя не сообщали об атаках по территории региона.