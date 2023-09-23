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Военная операция на Украине ,  
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В США исключили «изменение правил игры» после поставок ATACMS на Украину

Politico: в США усомнились в способности ракет ATACMS стать волшебным средством
Сюжет
Военная операция на Украине

В администрации президента США Джо Байдена сомневаются в том, что поставки дальнобойных ракет ATACMS на Украину станут «волшебным средством». По мнению американских чиновников, ракеты помогут усилиям Киева, но не станут «оружием, способным изменить правила игры», пишет издание Politico.

Байден пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому во время его визита в Белый дом, что Вашингтон вскоре передаст Киеву небольшую партию ATACMS. Ракеты, вероятно, будут отправлены на Украину в ближайшие недели, пишет издание. Решение об отправке ATACMS связано с колебаниями Великобритании и Франции по поводу того, будут ли они продолжать поставлять Киеву ракеты большой дальности, отмечает Politico.

Ранее об обещании Байдена передать небольшое количество дальнобойных ракет сообщил телеканал NBC. Газета The Washington Post, в свою очередь, писала, что администрация президента США близка к тому, чтобы предоставить Киеву вариант ATACMS с кассетной боеголовкой, а не обычной.

Украинский лидер в ответ на вопрос о возможности передачи ATACMS заявил, что на встрече с американским коллегой обсуждались потребности украинских военных и что США обещали усилить ПВО страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя возможные поставки ATACMS, также отметил, что Киев продолжит получать необходимую поддержку с учетом своих потребностей и регулярных обсуждений.

В Кремле, говоря о поставках американских вооружений Киеву, заявляли, что Соединенные Штаты тем самым «собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег». Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки оружия Западом не изменят ход боевых действий на Украине.

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