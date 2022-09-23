Что известно о частичной мобилизации в России

Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам Шойгу, она затронет 300 тыс. человек. Что известно о мобилизации на данный момент — в материале РБК

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Объявление о частичной мобилизации

Президент Владимир Путин утром 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. 22 сентября Минобороны разъяснило, какие именно категории запасников будут призываться, а кто не попадет в войска.

призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих службу по контракту;

уровень денежного содержания мобилизованных соответствует денежному содержанию военнослужащих, проходящих службу по контракту;

контракты о прохождении военной службы продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации;

основаниями для увольнения с военной службы являются достижение предельного возраста пребывания на военной службе, состояние здоровья (в связи с признанием военно-призывной комиссией негодными к военной службе), вступление в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы;

право на отсрочку от призыва по мобилизации получают граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.

В документе также содержатся поручения правительству:

осуществить финансирование мероприятий по проведению частичной мобилизации;

принять необходимые меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в период частичной мобилизации;

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Министерством обороны для каждого субъекта.

Кроме этого:

Пункт 7 указа в опубликованной версии отсутствует. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в нем идет речь о численности мобилизованных, которую назвал министр обороны Сергей Шойгу.

Документ вступил в силу с момента опубликования.

Дмитрий Песков позже уточнил, что в кратчайшие сроки правительство определит категории граждан, которым будет предоставлена отсрочка от частичной мобилизации.

Правительство 22 сентября утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан . В соответствии с ним «трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты», а «их рабочие места будут сохранены». «Мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы », — сообщила пресс-служба правительства.

В Генштабе сообщили, что правительство создало call-центр, куда граждане и организации могут обращаться за разъяснениями по вопросам мобилизации.

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Минобороны разъяснило, кто и на каких условиях подлежит призыву в условиях частичной мобилизации:

в первую очередь призывают тех, кто обладает необходимой военно-учетной специальностью: стрелков , танкистов , артиллеристов , водителей и механиков-водителей ;

призывают тех, кто обладает необходимой военно-учетной специальностью: , , , и ; направятся в войсковые части приписанные к «первому разряду» запаса: рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет , младшие офицеры до 50 лет , старшие офицеры до 55 лет ;

, , ; могут быть призваны женщины с необходимыми военно-учетными специальностями, в частности медики, но потребность в таких специалистах сейчас минимальная.

Не будут призываться:

признанные временно не годными по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;

имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет;

те, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;

студенты.

Помимо этого отсрочку получат:

сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации ИТ-решений (программного обеспечение, программно-аппаратных комплексов) или задействованные в обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных;

зарегистрированных СМИ, радиовещателей, телевещателей, включенных в перечень системообразующих, задействованные в производстве и распространении информационной продукции.

Они должны иметь соответствующее высшее образования и работать полный день.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 23 сентября рассказала, что сотрудники Банка России, организаций финансовой инфраструктуры и банков, занятые на критически важных направлениях, останутся на рабочих местах после объявления частичной мобилизации.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая 21 сентября, оценил общее число резервистов в стране в 25 млн человек. Сейчас, по его словам, под частичную мобилизацию подпадут около 300 тыс. человек, то есть 1,1% от мобилизационного ресурса. При этом мобилизационные меры не будут распространяться на тех, кто уже проходит срочную службу в вооруженных силах.

Одним из основных критериев при отборе будет наличие боевого опыта у призываемых и прохождение службы в армии. Как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено, количество тех, кто подлежит призыву, определено «штатной потребностью комплектуемых воинских частей», отметили в Минобороны.

В Генштабе особо отметили, что призыв на срочную службу никак не связан с проведением спецоперации, он пройдет в установленные сроки. Срочники будут служить внутри России, их не отправят в Донбасс, заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, в этом году на срочную службу призовут 120 тыс. россиян, что меньше, чем прошлой осенью.

Как узнать свою военно-учетную специальность и категорию учета

Код военно-учетной специальности, воинское звание и категория учета для находящихся в запасе указаны в военном билете в разделе «служба в запасе», а также во вкладыше «мобилизационное предписание».

Что говорится в законе о мобилизации

Мобилизационные мероприятия в России регламентируются федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», который в 1997 году был подписан президентом Борисом Ельциным. В нем, в частности, содержатся требования к гражданам в период мобилизации:

являться по вызову военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас, для определения своего предназначения в период мобилизации;

гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

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Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Отсрочка от призыва по мобилизации в соответствии с законом распространяется на граждан:

забронированных в порядке, определяемом правительством Российской Федерации;

признанных временно не годными к военной службе по состоянию здоровья — на срок до шести месяцев;

занятых постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами I группы;

являющихся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

имеющих на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет или имеющих на иждивении и воспитывающих без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет;

имеющих жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющих на иждивении троих детей в возрасте до 16 лет;

депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Ограничения на выезд в период частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков согласился с тем, что в действующих российских законах есть разные положения об условиях выезда за границу во время мобилизации. «Давайте наберемся терпения, разъяснения последуют», — пояснил он.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в условиях частичной мобилизации ограничений по передвижению для подпадающих под нее нет. «У нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет», — сказал он.

В Курской области главный военный комиссар Владимир Родионов заявил, что находящимся в запасе гражданам запрещено покидать регион без разрешения военкомата. Более того, те, кто находится за пределами Курской области, должны, по его словам, вернуться в трехдневный срок.

Похожая ситуация и в Воронежской области. Там военный комиссар Сергей Панков издал приказ об ограничении на выезд из региона отдельных категорий граждан. Это касается офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.

В пресс-службе «Аэрофлота» и в S7 сообщили, что никаких ограничений на продажу билетов и перевозку пассажиров за рубеж нет. Об отсутствии каких-либо ограничений при продаже билетов на поезда сообщили и в РЖД.

22 сентября пресс-служба «Аэрофлота» опубликовала сообщение, в котором компания пообещала полностью вернуть деньги за билеты гражданам, которые подлежат призыву, а также тем, кто собирался лететь с подпавшим под мобилизацию родственником. Основанием для возврата средств в «Аэрофлоте» назвали предъявление повестки, мобилизационного предписания или документов, что находящийся на военном учете гражданин не получил разрешения на выезд с места жительства.

Когда призванных по мобилизации отправят в зону конфликта

В Минобороны пока не уточнили, сколько будет длиться подготовка, переподготовка и боевое слаживание мобилизованных.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев (бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России) в интервью телеканалу «Вместе-РФ» предположил, что это займет больше месяца. «Они попадут после того, как будет принято решение, что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал он.

Создание мобилизационных комиссий и призыв в регионах

В соответствии с законом федеральные органы государственной власти, имеющие мобилизационные задания, для организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации и контроля за их проведением создают мобилизационные органы.

Так, например, утром в понедельник призывная комиссия по частичной мобилизации была организована в Санкт-Петербурге. Ее возглавил губернатор Александр Беглов. Его заместителем назначен военный комиссар города Сергей Качковский. О создании комиссий сообщили главы многих других регионов.

Как именно будет распределяться мобилизационная нагрузка, неизвестно. Андрей Картаполов предположил, что каждый субъект получит разнарядку исходя из своих возможностей и численности населения. «Нельзя сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха (Якутия). Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу», — заявил он «Интерфаксу».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из столицы в зону конфликта уже направились несколько тысяч добровольцев, которыми укомплектованы батальоны «Донской», «Георгиевский» и «Маршала Катукова». При этом он пообещал оказать дополнительные меры поддержки тем гражданам, которые будут призваны в столице.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в регионе ожидают 2,5–3 тыс. человек, которые отправятся в войска в рамках частичной мобилизации.

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане будут получать от 205 тыс. руб. в месяц, а в зависимости от воинского звания и должности их приравняют к военнослужащим по контракту.