Курским военнообязанным запретили покидать регион

Военнообязанным жителям Курской области запретили покидать регион после объявления частичной мобилизации. Юристы ранее поясняли РБК, что подлежащие мобилизации должны будут получать разрешение на выезд из субъекта проживания

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С 21 сентября жителям Курской области, стоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запрещено покидать пределы региона. Об этом заявил главный военный комиссар по региону Владимир Родионов.

«Тем, кто в запасе, выезд за пределы региона без разрешения военкомата запрещен. Тем, кто находится за пределами Курской области, необходимо вернуться в трехдневный срок», — сказал он на брифинге, посвященном частичной мобилизации.

Председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов добавил, что мобилизация частично коснется тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. В числе наиболее необходимых специалистов чиновник назвал артиллеристов, танкистов, мотострелков.

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. В указе президента сказано, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку. Состоят в запасе почти все, кто получил военный билет.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — уточнил во время телеобращения Путин.

О мобилизации студентов речи не идет, служащие по призыву не подлежат мобилизации, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто: (а) отслужил; (б) имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; (в) имеют боевой опыт», — подчеркнул он.

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Объявление частичной мобилизации запрещает свободное перемещение с места жительства только тем гражданам, которые подлежат мобилизации с учетом мобилизационных предписаний и соответствующих распоряжений, рассказал РБК партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Однако какая-либо практика по данному вопросу пока отсутствует, добавил он. «В противном случае все лица, подлежащие воинскому учету (мужчины, достигшие 18 лет, женщины, имеющие профильное образование, подлежащие учету), должны будут получать разрешение на выезд из субъекта жительства», — сказал Шалаев.