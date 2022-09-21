Курским военнообязанным запретили покидать регион

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (+0,16) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 60,87 (+0,85) Инвестиции, 16:10
Госдума одобрила штраф за осквернение георгиевской ленты Политика, 22:55
Боррель заявил, что ЕС не примет участия в военных действиях на Украине Политика, 22:41
В Совфеде заявили, что подготовка мобилизованных займет больше месяца Политика, 22:36
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 22:36
Вучич заявил об отсутствии блефа в словах Путина о ядерном оружии Политика, 22:30
Лайшев призвал не верить сообщениям о положительной допинг-пробе Валиевой Спорт, 22:20
В городах России прошли задержания на акциях против мобилизации Политика, 22:13
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 22:13
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом Политика, 22:09
Курским военнообязанным запретили покидать регион Политика, 22:06
Ротенберг назвал соперников сборной России на Кубке «Первого канала» Спорт, 22:06
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 21:50
ФРС США подняла ставку до 3–3,25% годовых. Когда рынки начнут расти? Инвестиции, 21:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:45
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Курским военнообязанным запретили покидать регион

Военнообязанным жителям Курской области запретили покидать регион после объявления частичной мобилизации. Юристы ранее поясняли РБК, что подлежащие мобилизации должны будут получать разрешение на выезд из субъекта проживания
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

С 21 сентября жителям Курской области, стоящим на учете в военкомате и находящимся в запасе, запрещено покидать пределы региона. Об этом заявил главный военный комиссар по региону Владимир Родионов.

«Тем, кто в запасе, выезд за пределы региона без разрешения военкомата запрещен. Тем, кто находится за пределами Курской области, необходимо вернуться в трехдневный срок», — сказал он на брифинге, посвященном частичной мобилизации.

Председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов добавил, что мобилизация частично коснется тех, кто отслужил в армии, имеет военно-учетную специальность и боевой опыт. В числе наиболее необходимых специалистов чиновник назвал артиллеристов, танкистов, мотострелков.

Как власти других стран отреагировали на частичную мобилизацию в России
Политика
Владимир Путин (на экране)

Утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. В указе президента сказано, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно этому закону, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе и не имеющие права на отсрочку. Состоят в запасе почти все, кто получил военный билет.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — уточнил во время телеобращения Путин.

О мобилизации студентов речи не идет, служащие по призыву не подлежат мобилизации, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. «Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто: (а) отслужил; (б) имеют военно-учетную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в Вооруженных силах; (в) имеют боевой опыт», — подчеркнул он.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Carsten Koall / Getty Images Из-за чего бывают проблемы с памятью и 7 способов с ними справиться
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries
Инструкции
Pro
Фото: Maja Hitij / Getty Images Уволились и заболели? Бывший работодатель оплатит больничный
Инструкции
Pro
Фото: Guang Niu / Reuters Доллар за 120: когда ждать новой реальности
Статьи
Pro
Фото: Jason Kempin / Getty Images for Dyson «Два раза в неделю я лишаю себя обеда»: основатель Dyson — о диете
Статьи
Pro
Фото: Tom Hauck / Getty Images Глава Nike Джон Донахью: «Я не стесняюсь обращаться к психотерапевту»
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Арендатор из недружественной страны остановил торговлю: как его выселить
Инструкции
Pro
Фото: China Stringer / Reuters Как надвигающаяся зима скажется на акциях «Газпрома» и НОВАТЭКа
Статьи

Объявление частичной мобилизации запрещает свободное перемещение с места жительства только тем гражданам, которые подлежат мобилизации с учетом мобилизационных предписаний и соответствующих распоряжений, рассказал РБК партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Однако какая-либо практика по данному вопросу пока отсутствует, добавил он. «В противном случае все лица, подлежащие воинскому учету (мужчины, достигшие 18 лет, женщины, имеющие профильное образование, подлежащие учету), должны будут получать разрешение на выезд из субъекта жительства», — сказал Шалаев.

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
частичная мобилизация мобилизация Курская область Военная операция на Украине
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В городах России прошли задержания на акциях против мобилизации
Политика
Депутат предложил государству оплачивать ипотеку мобилизованных граждан
Политика
Туристы стали интересоваться отменой туров после объявления о мобилизации
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter