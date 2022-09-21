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В Совфеде заявили, что подготовка мобилизованных займет больше месяца
Подготовка подлежащих частичной мобилизации граждан для участия в спецоперации на Украин потребует больше месяца. Об этом в интервью телеканалу «Вместе-РФ» заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«За месяц они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал сенатор, отвечая на вопрос, достаточно ли месяца для подготовки тех, кто подлежит частичной мобилизации.
По его словам, у военкоматов и Генштаба есть программа подготовки специалистов по тем или иным воинским учетным специальностям.
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