В Совфеде заявили, что подготовка мобилизованных займет больше месяца

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Подготовка подлежащих частичной мобилизации граждан для участия в спецоперации на Украин потребует больше месяца. Об этом в интервью телеканалу «Вместе-РФ» заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«За месяц они, естественно, туда не попадут. Они попадут после того, как будет принято решение что да, эти люди, эти подразделения боеготовы», — сказал сенатор, отвечая на вопрос, достаточно ли месяца для подготовки тех, кто подлежит частичной мобилизации.

По его словам, у военкоматов и Генштаба есть программа подготовки специалистов по тем или иным воинским учетным специальностям.

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