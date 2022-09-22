В России создали call-центр для разъяснений по мобилизации

В call-центр за разъяснениями по вопросам частичной мобилизации могут обратиться как простые россияне, так и представители организаций

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Правительство создало call-центр, куда можно обращаться за разъяснениями по вопросам объявленной накануне частичной мобилизации, сообщил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Для оперативного решения и разъяснения вопросов, касающихся порядка проведения частичной мобилизации граждан, правительством Российской Федерации создан call-центр. Туда могут обращаться как представители организаций, так и граждане для получения необходимой информации», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил утром 21 сентября, объяснив ее необходимость защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях». Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что мобилизованы будут 300 тыс. резервистов, которых обучат или переобучат.

Призывают тех, кто отслужил в армии, имеет боевой опыт или востребованную военную специальность. Им присвоят статус контрактников, после чего мобилизованные будут получать соответствующие выплаты, отметил глава Минобороны.

Ведомство позднее разъяснило, что подлежат призыву по мобилизации рядовые и сержанты — до 35 лет, младшие офицеры — до 50 лет, старшие — до 55 лет. В первую очередь призовут стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей. Мобилизовать могут и тех, кто состоит на воинском учете и находится за границей «с краткосрочной поездкой». Постоянно проживающих за рубежом и не состоящих на воинском учете мобилизация не коснется.

Женщин с соответствующими военно-учетными специальностями, в частности медиков, тоже могут призвать на службу, однако, как отмечал представитель Генштаба Владимир Цимлянский, «потребность в таких специалистах минимальная». Признанных временно не годными к службе по состоянию здоровья мобилизация не затронет, как и имеющих на иждивении четырех и более детей до 16 лет.