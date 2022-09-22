«Аэрофлот» вернет деньги за билеты гражданам, подлежащим призыву

«Аэрофлот» вернет подлежащим призыву гражданам деньги за купленные до 21 сентября билеты

Для возврата билета на самолет нужно будет предъявить документы, подтверждающие призыв. Вернуть деньги за билет смогут и те, кто собирался лететь вместе с попадающим под частичную мобилизацию родственником

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Аэрофлот» полностью вернет деньги за билеты гражданам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Речь идет о билетах, купленных до 21 сентября включительно. Чтобы оформить возврат, граждане должны будут предъявить по месту покупки любой из следующих документов:

повестка;

мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинскую часть, к которой приписан гражданин, перевели в военное состояние;

документы, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства и ему в этом отказали, с документальным подтверждением, что гражданин находится на воинском учете;

документ, что гражданин состоит на воинском учете, обратился за разрешением на выезд с места жительства и не получил ответ в течение 30 дней с даты введения частичной мобилизации.

Помимо этого оформить вынужденный возврат смогут и ряд других пассажиров, которые предъявят указанные документы. Среди них:

родственники, которые должны были лететь одним рейсом с гражданином, подлежащим мобилизации;

члены семьи, которые не летят вместе с гражданином, подлежащим мобилизации;

члены семьи, которые следуют совместно с гражданином, попадающим под призыв, и оформлены с ним в одной брони, за исключением групповых бронирований.

Если призванный гражданин убыл по месту службы, оформить возврат за него может другое лицо, имеющее доверенность на получение денег за билет. Такая доверенность должна быть удостоверена нотариусом или командиром воинской части, соединения либо учреждения.

Читайте на РБК Pro Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение Инструкции Pro У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries У вас есть 100 тыс. руб. Как начать торговать на Wildberries Инструкции Pro Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах Как Amazon заслужил репутацию работодателя-монстра — в шести пунктах Статьи Pro Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания Охота на «черных лебедей»: как повысить эффективность работы сознания Статьи Pro Какими фразами надо запастись перед переговорами на английском Какими фразами надо запастись перед переговорами на английском Инструкции Pro Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея Статьи Pro Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Стройматериалы все дороже. Как это скажется на цене жилья и девелоперах Статьи

Частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил в России 21 сентября. На службу планируют призвать 300 тыс. человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, речь идет о тех, кто служил, имеет боевой опыт или военно-учетную специальность, которая сейчас нужна в Вооруженных силах.