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«Аэрофлот» вернет деньги за билеты гражданам, подлежащим призыву

«Аэрофлот» вернет подлежащим призыву гражданам деньги за купленные до 21 сентября билеты
Для возврата билета на самолет нужно будет предъявить документы, подтверждающие призыв. Вернуть деньги за билет смогут и те, кто собирался лететь вместе с попадающим под частичную мобилизацию родственником
«Аэрофлот» AFLT ₽26,6 +1,45% Купить
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Аэрофлот» полностью вернет деньги за билеты гражданам, подлежащим призыву в рамках частичной мобилизации, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Речь идет о билетах, купленных до 21 сентября включительно. Чтобы оформить возврат, граждане должны будут предъявить по месту покупки любой из следующих документов:

  • повестка;
  • мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинскую часть, к которой приписан гражданин, перевели в военное состояние;
  • документы, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места жительства и ему в этом отказали, с документальным подтверждением, что гражданин находится на воинском учете;
  • документ, что гражданин состоит на воинском учете, обратился за разрешением на выезд с места жительства и не получил ответ в течение 30 дней с даты введения частичной мобилизации.

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Помимо этого оформить вынужденный возврат смогут и ряд других пассажиров, которые предъявят указанные документы. Среди них:

  • родственники, которые должны были лететь одним рейсом с гражданином, подлежащим мобилизации;
  • члены семьи, которые не летят вместе с гражданином, подлежащим мобилизации;
  • члены семьи, которые следуют совместно с гражданином, попадающим под призыв, и оформлены с ним в одной брони, за исключением групповых бронирований.

Если призванный гражданин убыл по месту службы, оформить возврат за него может другое лицо, имеющее доверенность на получение денег за билет. Такая доверенность должна быть удостоверена нотариусом или командиром воинской части, соединения либо учреждения.

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Частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил в России 21 сентября. На службу планируют призвать 300 тыс. человек, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, речь идет о тех, кто служил, имеет боевой опыт или военно-учетную специальность, которая сейчас нужна в Вооруженных силах.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Аэрофлот мобилизация частичная мобилизация возврат билетов
АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ
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