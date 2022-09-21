В Госдуме исключили дополнительные ограничения на выезд резервистов
Дополнительных ограничений на право выезда резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено, заявил глава комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.
Согласно ч. 2 ст. 21 закона «О мобилизационной подготовке», гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации «запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов».
Однако в данном случае речь идет о частичной мобилизации, которая касается только части страны, отметил Картаполов. «Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводится не будет» — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Картаполов также обратился к тем, кто может подпасть под мобилизацию. «Вы можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию — отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края», — заявил депутат.
На вопрос, могут ли резервисты сейчас переезжать в другой российский регион, Картаполов ответил утвердительно. «Конечно, [можно]. Будут какие-то ограничения там, где будет проводиться специальная военная операция, но она не касается всей страны», — сказал он.
Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов, в свою очередь, уточнил «РИА Новости», что юридически запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет, он действует с момента получения повестки.
Ранее утром 21 сентября президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. По его словам, это решение является адекватным в свете угроз, с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях», заявил президент.
Мобилизационные мероприятия в России начнутся сегодня, 21 сентября. Всего на службу призовут 300 тыс. резервистов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, призывать будут «именно из запаса» — тех, кто служил, тех, кто имеет военно-учетную специальность. Студенты и срочники мобилизации не подлежат.