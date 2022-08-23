Дугин на похоронах заявил, что дочь «погибла за Россию и во имя победы»

Церемония прощания с Дарьей Дугиной (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Философ и политолог Александр Дугин выступил с речью на церемонии прощания с дочерью Дарьей, погибшей после подрыва машины, передает корреспондент РБК.

Он рассказал, что хотел воспитать дочь идеальным человеком, поэтому привил ей любовь к православию и посоветовал стать философом. «С детства чуть ли не первыми ее словами, которым, конечно, мы ее научили, была Россия, наша держава, наш народ, наша империя. Она стала такой вот идеальной, проходя через испытания, она стала лучше, чем мы сами», — сказал Дугин.

По его словам, несмотря на идеальность, Дарья не получала от родителей достаточной похвалы, так как должна была быть храбрее, умнее, совершеннее, но ничего не боялась.

«Когда мы с ней говорили на фестивале «Традиции», она говорила: «Папа, я чувствую себя воином, чувствую себя героем, я хочу быть таким, я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своей страной, со своим народом, я хочу быть на стороне сил света». Мы обсуждали, что даже наша политическая ситуация, наша война на Украине, но не с Украиной, — это тоже часть этой войны света и тьмы», — сказал Дугин.

Он вспомнил, что в тот момент, когда они уезжали с фестиваля, за минуту до ее смерти играла песня Акима Апачева «В «Азовстали» демонов хоронят». Дарья хотела ее послушать, но они уехали раньше.

Дугин счел, что его дочь была бы рада ордену Мужества, которым ее наградил президент Владимир Путин, так как она принесла себя на алтарь идеи, страны, народа, веры и истины.

«У нее было бы одно желание: не помните обо мне, не прославляйте меня, сражайтесь за нашу великую страну, защищайте нашу православную веру, любите наш русский народ, потому что она погибла за народ, за Россию на фронте. Ведь фронт здесь, в каждом из нас. Самая большая цена, которую приходится платить, — она может быть оправдана только победой. Она жила во имя победы, она погибла во имя нашей русской победы», — заявил отец Дарьи Дугиной.

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