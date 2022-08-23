Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 59,53 (+0,14) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 59,74 (+0,61) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Родители из Москвы и Петербурга оценили систему школьного образования Общество, 05:00
На западе Мексики застрелили владельца газеты La Realidad Общество, 04:44
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о звонке дочери Политика, 04:16
SuperJob включил ДНР, ЛНР, Херсонскую область в раздел «Россия» Политика, 04:03
Экспорт кофе из Уганды в июле упал на 17% из-за засухи Экономика, 03:35
Politico допустила, что США передают Украине ряд вооружений тайно Политика, 03:12
Расчетная цена за газ составила рекордные $2861,6 Экономика, 02:24
Обвинение запросило 12 лет тюрьмы для вице-президента Аргентины Политика, 02:07
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Жена Федуна простилась со «Спартаком» мрачным прогнозом для спорта России Спорт, 01:40
В МИД выразили надежду на скорое согласование визита МАГАТЭ на ЗАЭС Политика, 01:27
Нидерланды выделили на помощь Украине 80 млн евро Политика, 01:19
Власти Украины анонсировали появление документа о гарантиях безопасности Политика, 00:58
Минобороны ФРГ не увидело возможности для новых поставок оружия Украине Политика, 00:53
В Госдепе не поддержали инициативу по запрету на выдачу виз для россиян Политика, 00:41
Политика ,  
0 

Отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о звонке дочери

«РИА Новости»: отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о звонке дочери из Прибалтики

Отец Натальи Вовк, которую ФСБ России подозревает в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, рассказал, что за несколько дней до покушения она звонила ему из Прибалтики. Об этом мужчина, имя которого не называется, рассказал «РИА Новости».

«Да где-то дня-три четыре назад. Диалог был: «Как дела?» Она говорит: «Все нормально, все нормально». Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (еще). Говорила, что находится вроде в Литве», — рассказал он. При этом отец Вовк отметил, что не знает, как его дочь попала в Россию.

Госдеп осудил убийство мирных граждан после гибели дочери Дугина
Политика
Нед Прайс

В свою очередь гражданская жена отца Вовк подтвердила, что Наталья звонила из одной из стран прибалтийских стран. «Общались дня три назад. Сказала, что Литва, Латвия, где-то там, для меня это одно и то же. С ней был ребенок и кот, она кота забрала», — сказала она.

Дарья Дугина — дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вяземы. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» вместе с отцом. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, сообщали источники «112». СК счел ее гибель заказным убийством.

22 августа ФСБ объявила о раскрытии дела и назвала имя подозреваемой. По данным ведомства, исполнителем является украинка Наталья Вовк. По данным ведомства, она приехала в Москву в июле вместе с дочерью и в рамках подготовки к убийству сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина. После совершения теракта, по версии ФСБ, подозреваемая покинула Россию. По некоторым данным, она выехала в Эстонию.

Путин посмертно наградил дочь Дугина орденом Мужества
Политика
Дарья Платонова (Дугина)

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе
Инструкции
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro
Сколько платить айтишнику и из каких специалистов собрать базовую команду
Инструкции
Pro
Фото: Peter Kramer / Getty Images Теннис, пиклбол и футбол с молодежью: как Джордж Клуни поддерживает форму
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки
Статьи
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Почему облигации остались «тихой гаванью» на фоне обвала рынков
Статьи

В ведомстве заявили, что для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали Mini Cooper. При въезде в Россию на машину были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде — украинские.

ФСБ обвинила в организации убийства украинские спецслужбы. На Украине причастность к убийству Дугиной отрицают

Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. С 2015 года находится под санкциями США, Канады и Австралии.

Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Ей было 29 лет, она работала на радио «Комсомольская правда» и на телеканале «Царьград», участвовала в Международном евразийском движении. В июле 2022 года против нее ввела санкции Великобритания. Лондон обвинил Дугину в распространении дезинформации, а также поддержке действий и политики, направленных на дестабилизацию Украины, подрыв суверенитета и территориальной целостности страны.

Теги
Дарья Дугина Александр Дугин «РИА Новости» Прибалтика
Материалы по теме
Медведев заявил, что виновные в убийстве Дарьи Дугиной будут наказаны
Политика
Госдеп осудил убийство мирных граждан после гибели дочери Дугина
Политика
Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании Совбеза ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter