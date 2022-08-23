Отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о звонке дочери
Отец Натальи Вовк, которую ФСБ России подозревает в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, рассказал, что за несколько дней до покушения она звонила ему из Прибалтики. Об этом мужчина, имя которого не называется, рассказал «РИА Новости».
«Да где-то дня-три четыре назад. Диалог был: «Как дела?» Она говорит: «Все нормально, все нормально». Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (еще). Говорила, что находится вроде в Литве», — рассказал он. При этом отец Вовк отметил, что не знает, как его дочь попала в Россию.
В свою очередь гражданская жена отца Вовк подтвердила, что Наталья звонила из одной из стран прибалтийских стран. «Общались дня три назад. Сказала, что Литва, Латвия, где-то там, для меня это одно и то же. С ней был ребенок и кот, она кота забрала», — сказала она.
Дарья Дугина — дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вяземы. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» вместе с отцом. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, сообщали источники «112». СК счел ее гибель заказным убийством.
22 августа ФСБ объявила о раскрытии дела и назвала имя подозреваемой. По данным ведомства, исполнителем является украинка Наталья Вовк. По данным ведомства, она приехала в Москву в июле вместе с дочерью и в рамках подготовки к убийству сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина. После совершения теракта, по версии ФСБ, подозреваемая покинула Россию. По некоторым данным, она выехала в Эстонию.
В ведомстве заявили, что для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали Mini Cooper. При въезде в Россию на машину были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде — украинские.
ФСБ обвинила в организации убийства украинские спецслужбы. На Украине причастность к убийству Дугиной отрицают.
Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. С 2015 года находится под санкциями США, Канады и Австралии.
Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Ей было 29 лет, она работала на радио «Комсомольская правда» и на телеканале «Царьград», участвовала в Международном евразийском движении. В июле 2022 года против нее ввела санкции Великобритания. Лондон обвинил Дугину в распространении дезинформации, а также поддержке действий и политики, направленных на дестабилизацию Украины, подрыв суверенитета и территориальной целостности страны.