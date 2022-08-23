Отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о звонке дочери

Отец Натальи Вовк, которую ФСБ России подозревает в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, рассказал, что за несколько дней до покушения она звонила ему из Прибалтики. Об этом мужчина, имя которого не называется, рассказал «РИА Новости».

«Да где-то дня-три четыре назад. Диалог был: «Как дела?» Она говорит: «Все нормально, все нормально». Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (еще). Говорила, что находится вроде в Литве», — рассказал он. При этом отец Вовк отметил, что не знает, как его дочь попала в Россию.

В свою очередь гражданская жена отца Вовк подтвердила, что Наталья звонила из одной из стран прибалтийских стран. «Общались дня три назад. Сказала, что Литва, Латвия, где-то там, для меня это одно и то же. С ней был ребенок и кот, она кота забрала», — сказала она.

Дарья Дугина — дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вяземы. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» вместе с отцом. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, сообщали источники «112». СК счел ее гибель заказным убийством.

22 августа ФСБ объявила о раскрытии дела и назвала имя подозреваемой. По данным ведомства, исполнителем является украинка Наталья Вовк. По данным ведомства, она приехала в Москву в июле вместе с дочерью и в рамках подготовки к убийству сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина. После совершения теракта, по версии ФСБ, подозреваемая покинула Россию. По некоторым данным, она выехала в Эстонию.

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В ведомстве заявили, что для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали Mini Cooper. При въезде в Россию на машину были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде — украинские.

ФСБ обвинила в организации убийства украинские спецслужбы. На Украине причастность к убийству Дугиной отрицают.