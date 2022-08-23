Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 59,53 (+0,14) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 59,74 (+0,61) Инвестиции, 22 авг, 16:21
Депутат Рады призвал конфисковать транзитный российский газ Политика, 08:10
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 08:07
Отец Вовк заявил, что дочь уезжала в Европу как беженка Политика, 07:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
Директор киносети Мамута назвал монологом отношения с Минкультом Технологии и медиа, 07:10
Глава Объединенной киносети — РБК: «Культура для государства не первична» Технологии и медиа, 07:00
В ООН сообщили о рекордной нехватке средств для гумпомощи Политика, 06:32
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:28
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о службе дочери в ВСУ Политика, 06:25
Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Что важно знать Политика, 06:00
Минцифры создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности Технологии и медиа, 05:43
Родители из Москвы и Петербурга оценили систему школьного образования Общество, 05:00
На западе Мексики застрелили владельца газеты La Realidad Общество, 04:44
Политика ,  
0 

Отец Вовк заявил, что дочь уезжала в Европу как беженка

Отец подозреваемой в убийстве Дугиной заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка
Отец Вовк, которую ФСБ подозревает в убийстве Дугиной, утверждает, что дочь уезжала в Европу как беженка, но вернулась на Украину, а незадолго до происшествия звонила из Литвы. Как она оказалась в России, мужчина не знает

Наталья Вовк, которую ФСБ России назвала подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, какое-то время назад уезжала во Францию как беженка, но вскоре вернулась, заявил «РИА Новости» ее отец (его имени агентство не приводит).

«В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину», — сказал он. Когда именно это произошло, не уточняется.

Мужчина рассказал агентству, что за несколько дней до происшествия Вовк выходила с ним на связь из одной из стран Балтии: «Говорила, что находится вроде в Литве».

Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании Совбеза ООН
Политика
Василий Небензя

Отец сообщил также, что дочь служила не в полку «Азов» (Верховный суд признал его террористической организацией и запретил в России), как утверждает ФСБ, а в вооруженных силах Украины, но ушла по состоянию здоровья.

Как именно Вовк попала в Россию, мужчина не знает. По версии ФСБ, она приехала в Москву в июле вместе со своей дочерью, 2010 года рождения. Накануне спецслужба обнародовала видео с передвижениями женщины: на кадрах они с дочерью пересекают границу России, заселяются в один дом с Дугиной, а затем выезжают в Эстонию. По данным ведомства, подозреваемая пользовалась для наблюдения за журналисткой Mini Cooper, при въезде в Россию были использованы номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде — украинские.

ФСБ заявляет, что Вовк была исполнительницей убийства, а подготовили его спецслужбы Украины. Киев это опровергает. «Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — подчеркнул советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, гражданку Украины вместе с дочерью «назначили виновными» в смерти Дугиной.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи
Pro
Фото: Cameron Spencer / Getty Images Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Болят суставы: как этого не допустить и чем лечить
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи

ФСБ заявила о раскрытии преступления уже через два дня после убийства Дугиной: 29-летняя женщина погибла 20 августа при подрыве ее автомобиля в районе поселка Большие Вязёмы в Подмосковье. Вместе с отцом, философом Александром Дугиным, они возвращались с фестиваля «Традиция». Telegram-канал «112» писал, что тот планировал ехать с дочерью, однако сел в другую машину.

Следственный комитет завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), по ней предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин назвал убийство Дугиной «подлым и жестоким преступлением» и посмертно наградил ее орденом Мужества.

Теги
Дарья Дугина Александр Дугин убийство Франция Европа
Материалы по теме
Дугин впервые прокомментировал убийство дочери
Общество
Подоляк отверг причастность Украины к убийству дочери Дугина
Политика
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о службе дочери в ВСУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter