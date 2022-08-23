Отец Вовк заявил, что дочь уезжала в Европу как беженка

Отец подозреваемой в убийстве Дугиной заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка

Отец Вовк, которую ФСБ подозревает в убийстве Дугиной, утверждает, что дочь уезжала в Европу как беженка, но вернулась на Украину, а незадолго до происшествия звонила из Литвы. Как она оказалась в России, мужчина не знает

Наталья Вовк, которую ФСБ России назвала подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, какое-то время назад уезжала во Францию как беженка, но вскоре вернулась, заявил «РИА Новости» ее отец (его имени агентство не приводит).

«В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину», — сказал он. Когда именно это произошло, не уточняется.

Мужчина рассказал агентству, что за несколько дней до происшествия Вовк выходила с ним на связь из одной из стран Балтии: «Говорила, что находится вроде в Литве».

Отец сообщил также, что дочь служила не в полку «Азов» (Верховный суд признал его террористической организацией и запретил в России), как утверждает ФСБ, а в вооруженных силах Украины, но ушла по состоянию здоровья.

Как именно Вовк попала в Россию, мужчина не знает. По версии ФСБ, она приехала в Москву в июле вместе со своей дочерью, 2010 года рождения. Накануне спецслужба обнародовала видео с передвижениями женщины: на кадрах они с дочерью пересекают границу России, заселяются в один дом с Дугиной, а затем выезжают в Эстонию. По данным ведомства, подозреваемая пользовалась для наблюдения за журналисткой Mini Cooper, при въезде в Россию были использованы номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде — украинские.

ФСБ заявляет, что Вовк была исполнительницей убийства, а подготовили его спецслужбы Украины. Киев это опровергает. «Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — подчеркнул советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, гражданку Украины вместе с дочерью «назначили виновными» в смерти Дугиной.

Читайте на РБК Pro Pro Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Треть россиян получают либо черную, либо серую зарплату. Чем они рискуют Статьи Pro «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей «Мама, почему мы такие бедные?»: как отвечать на неудобные вопросы детей Инструкции Pro VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети Статьи Pro Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее Статьи Pro Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска Мыслями на море, телом в офисе: как вернуться в строй после отпуска Инструкции Pro Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Инструкции Pro Болят суставы: как этого не допустить и чем лечить Болят суставы: как этого не допустить и чем лечить Статьи Pro Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях Статьи

ФСБ заявила о раскрытии преступления уже через два дня после убийства Дугиной: 29-летняя женщина погибла 20 августа при подрыве ее автомобиля в районе поселка Большие Вязёмы в Подмосковье. Вместе с отцом, философом Александром Дугиным, они возвращались с фестиваля «Традиция». Telegram-канал «112» писал, что тот планировал ехать с дочерью, однако сел в другую машину.

Следственный комитет завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), по ней предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин назвал убийство Дугиной «подлым и жестоким преступлением» и посмертно наградил ее орденом Мужества.