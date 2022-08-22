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Россия поднимет тему убийства Дугиной на заседании Совбеза ООН

Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

На ближайшем заседании Совета безопасности ООН Россия в том числе планирует поднять тему убийства Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, сообщил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя.

«Мы запросили срочное заседание по Запорожью, где не прекращаются украинские провокации», — сказал он (цитата по ТАСС).

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Дарья Платонова (Дугина)

Небензя считает, что убийство Дугиной демонстрирует характер украинского государства.

Россия попросила созвать срочное заседание Совбеза ООН 23 августа. Основной темой заседания станут обстрелы Запорожской АЭС.

Дарья Дугина погибла 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. В ее автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство. По данным следствия, оно было заложено под днищем машины со стороны водителя. СК завел уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Следователи считают, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер.

22 августа ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дугиной. По ее данным, оно было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем убийства ФСБ назвала гражданку Украины Наталью Вовк. Последняя приехала в Москву в июле вместе с дочерью и в рамках подготовки к убийству якобы сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина.

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В ФСБ утверждают, что 20 августа Вовк совершила управляемый взрыв Toyota Land Cruiser Prado, в которой ехала Дугина, а на следующий день вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию. Материалы расследования ФСБ передала в СК.

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