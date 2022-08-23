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Таллин назвал провокацией данные ФСБ о подозреваемой в убийстве Дугиной

Глава МИД Эстонии Рейнсалу: данные ФСБ о подозреваемой в убийстве Дугиной — провокация
Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press )

Заявления ФСБ России о бегстве в Эстонию украинки Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве россиянки Дарьи Дугиной, являются информационной кампанией, заявил глава МИД прибалтийской страны Урмас Рейнсалу в эфире ERR.

«Мы рассматриваем это как провокацию Российской Федерации — частью длинной цепочки провокаций. Сейчас мы больше ничего не можем об этом сказать», — прокомментировал ситуацию министр. Он обвинил Москву в попытках оказать на Таллин давление из-за его поддержки Украины.

ФСБ показала, как подозреваемая в убийстве дочери Дугина перешла границу
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Дарья Дугина погибла вечером 20 августа: ее машина взорвалась во время движения по Можайскому шоссе в Подмосковье, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция». На этом мероприятии был и ее отец, философ Александр Дугин, который, по данным Telegram-канала «112», планировал ехать с ней, но передумал и сел в другой автомобиль. В СК заявили о заказном характере убийства.

22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства. По данным спецслужбы, преступление было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, исполнительница — гражданка Украины Наталья Вовк, которая прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения. Они жили в том же доме, что и Дугина. После подрыва автомобиля журналистки Вовк с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию, заявили в ФСБ.

В тот же день ведомство опубликовало видеозапись с передвижениями Вовк: как они с дочерью въезжают в Россию, как заселяются в один дом с Дугиной и как выезжают в Эстонию.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине не имеет отношения к убийству Дугиной, по его словам, Вовк просто «назначили виновной».

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