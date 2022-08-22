Госдеп осудил убийство мирных граждан после гибели дочери Дугина

США осуждают убийство мирных жителей независимо от того, где это произошло — в Буче, Мариуполе или Москве, заверил Нед Прайс. Он сказал, что ему нечего добавить к имеющейся информации по убийству Дугиной, но напомнил позицию Киева

Нед Прайс (Фото: Andrew Harnik / AP)

США осуждают убийство мирных граждан. Так представитель Госдепа Нед Прайс прокомментировал убийство российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной.

«Мы осуждаем убийства мирных жителей, где бы это ни происходило — в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве», — заявил он.

Прайс сказал, что по данному вопросу ему нечего добавить к тому, «что было ранее публично озвучено», и напомнил, что Киев отрицает какую-либо причастность к убийству Дарьи Дугиной.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля вечером 20 августа на Можайском шоссе у поселка Большие Вязёмы. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» вместе с отцом — философом Александром Дугиным. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, сообщали источники «112».

ФСБ 22 августа объявила, что раскрыла дело. По данным спецслужбы, исполнителем является украинка Наталья Вовк, которая приехала в Москву в июле вместе с дочерью и в ходе подготовки к убийству сняла квартиру в том же доме, где жила российская журналистка. Ведомство обвинило украинские спецслужбы в организации убийства.

В ФСБ заявили, что для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали Mini Cooper. При въезде в Россию на машину были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде — украинские. Вовк с дочерью также были на фестивале «Традиция», где присутствовала журналистка перед взрывом автомобиля.

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Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заверил, что Украина, «безусловно, не имеет отношения» к происшествию.

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Москва планирует поднять тему убийства Дарьи Дугиной на ближайшем заседании Совбеза ООН.

СК России возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Росгвардия и СК также проверят охранные предприятия, которые работали на фестивале. На парковке «Традиции» две недели не работали камеры видеонаблюдения, а бомбу, установленную в автомобиле, привели в действие дистанционно, рассказали источники ТАСС и Telegram-канала «112».

Президент России Владимир Путин назвал убийство Дарьи Дугиной «подлым и жестоким преступлением». Он наградил ее орденом Мужества посмертно.