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СК сообщил о «заказном характере» убийства дочери Дугина

СК России: убийство дочери Дугина было заранее спланировано и носит «заказной характер»
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дарьи Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Следствие полагает, что преступление было заранее спланировано и носит заказной характер», — говорится в сообщении.

СК завел уголовное дело после гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля
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Фото:СК РФ

По данным следствия, вечером 20 августа Дугина ехала на своем Toyota Land Cruiser в районе поселка Большие Вяземы Московской области, когда сработало взрывное устройство. Следователи считают, что оно было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дугина погибла на месте.

На месте взрыва продолжают работу следователи и криминалисты, в том числе проведен осмотр сгоревшей машины специалистом-взрывотехником. Изъята видеозапись с видеорегистратора автомобиля, назначены ряд экспертиз, отметили в СК. 

Материал дополняется.

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