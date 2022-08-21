СК завел уголовное дело после гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 19 авг, 16:07
Как создать сильную команду: рассказывает экс-глава отдела кадров Netflix Pro, 09:06
Губерниев назвал дерби «Динамо» — «Спартак» футболом невысокого уровня Спорт, 09:00
Посещаемость торговых центров Москвы упала до минимума за четыре года Бизнес, 09:00
В Крыму спрогнозировали активизацию провокаций со стороны Украины и США Политика, 08:39
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 08:31
Усман проиграл впервые за девять лет и лишился чемпионского титула UFC Спорт, 08:15
СК завел уголовное дело после гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля Общество, 08:05
Siemens Energy удалила твит про «одинокую» турбину для «Северного потока» Политика, 07:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Топ-5 премиальных автомобилей по числу штрафов за нарушение ПДД Партнерский проект, 07:30
В Херсонской области сообщили о предотвращении прорыва ВСУ Политика, 07:09
Гид по уличной еде. Топ-7 мест с мексиканскими тако Life, 07:00
Не менее 30 человек погибли при захвате отеля в Сомали Общество, 06:42
Дрозд назвал главные причины победы Усика в чемпионском бою Спорт, 06:30
Хватит ли IT-специалистов для развития бизнеса в России РБК и S+Консалтинг, 06:30
Общество ,  
0 

СК завел уголовное дело после гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля

СК завел уголовное дело после гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля в Подмосковье
По данным СК, девушка ехала в автомобиле Toyota Land Cruiser, в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе в машине сработало взрывное устройство, после чего она загорелась

Следователи возбудили уголовное дело после гибели Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина при взрыве автомобиля в Подмосковье, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Было заведено дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, девушка ехала в автомобиле Toyota Land Cruiser в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе, когда около 21:00 в машине сработало взрывное устройство, после чего произошло возгорание.

«Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина», — уточнили в СК.

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования гибели Дугиной. «Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Московской области», — говорится в сообщении.

«Александру Дугину глубочайшие соболезнования. Террористы должны быть уничтожены, и исполнители и заказчики, где бы они не находились», — написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Baza и Mash сообщили о гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес
Инструкции
Pro
Фото: Joern Pollex / Getty Images Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций
Статьи
Pro
Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше»
Статьи

Как писал Telegram-канал 112, после автомобиль въехал в ограждение, движение в районе города Голицино было перекрыто. По данным канала, Дарья Дугина вместе с отцом возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово, Александр Дугин планировал ехать с ней, однако в сел в другую машину. Позже он прибыл на место взрыва, передает Mash.

Основной версией произошедшего считают покушение на убийство.

Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру Философского факультета МГУ. В июле 2022 года Великобритания ввела против нее санкции. Александр Дугин — сторонник евразийства и интеграции России с постсоветскими республиками. Он находится в санкционных списках США, ЕС и Канады с середины 2010-х годов.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова
Александр Дугин Подмосковье взрыв взрывное устройство уголовное дело Следственный комитет взрыв автомобиля
Материалы по теме
После взрыва машины с участником боев в Донбассе завели дело о теракте
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за взрыва машины у правительства ДНР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter