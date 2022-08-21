СК завел уголовное дело после гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля в Подмосковье

СК завел уголовное дело после гибели дочери Дугина при взрыве автомобиля

По данным СК, девушка ехала в автомобиле Toyota Land Cruiser, в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе в машине сработало взрывное устройство, после чего она загорелась

Следователи возбудили уголовное дело после гибели Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина при взрыве автомобиля в Подмосковье, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Было заведено дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.

По данным следствия, девушка ехала в автомобиле Toyota Land Cruiser в районе поселка Большие Вяземы в Одинцовском городском округе, когда около 21:00 в машине сработало взрывное устройство, после чего произошло возгорание.

«Девушка-водитель, которая находилась за рулем, погибла на месте. Личность погибшей установлена — это журналист и политолог Дарья Дугина», — уточнили в СК.

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования гибели Дугиной. «Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Московской области», — говорится в сообщении.

«Александру Дугину глубочайшие соболезнования. Террористы должны быть уничтожены, и исполнители и заказчики, где бы они не находились», — написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Читайте на РБК Pro Pro Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Потребители сокращают расходы. В каких нишах есть смысл открывать бизнес Инструкции Pro Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно Почему пользу веганства часто преувеличивают и чем это опасно Статьи Pro x The Economist Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Загадка Ганы: как живет страна с самой парадоксальной моделью экономики Статьи Pro x The Economist Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются Статьи Pro Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Q-сommerce: что ждет сервисы быстрой доставки Статьи Pro «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе Статьи Pro Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Прямые продажи в обход: что происходит с рынком d2c в условиях санкций Статьи Pro Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше» Статьи

Как писал Telegram-канал 112, после автомобиль въехал в ограждение, движение в районе города Голицино было перекрыто. По данным канала, Дарья Дугина вместе с отцом возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово, Александр Дугин планировал ехать с ней, однако в сел в другую машину. Позже он прибыл на место взрыва, передает Mash.

Основной версией произошедшего считают покушение на убийство.

Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру Философского факультета МГУ. В июле 2022 года Великобритания ввела против нее санкции. Александр Дугин — сторонник евразийства и интеграции России с постсоветскими республиками. Он находится в санкционных списках США, ЕС и Канады с середины 2010-х годов.