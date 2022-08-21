Подоляк отверг причастность Украины к убийству дочери Дугина

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин возложил ответственность за это на «террористов украинского режима»

Михаил Подоляк (Фото: Александр Кряжев / ТАСС)

Украина не имеет отношения к убийству дочери философа Александра Дугина, которая погибла в результате взрыва автомобиля в Подмосковье, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, передает УНИАН. Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ответственность за ее смерть лежит на «террористах украинского режима».

«Подчеркиваю, что Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — сказал Подоляк.

Если причастность Украины к гибели Дугиной подтвердится, то речь нужно вести о «политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом», написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Фактов за эти годы накопилось предостаточно: от политических призывов к насилию до руководства и участия государственных структур Украины в преступлениях», — сообщила она, добавив, что необходимо дождаться результатов расследования.

Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля в Подмосковье. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом).

По данным Telegram-канала 112, Александр и Дарья Дугины возвращались с фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово и должны были ехать вместе, однако в последний момент Дугин сел в другую машину.

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СК считает, что убийство Дугиной носит заказной характер. Глава ведомства поручил передать уголовное дело в производство Главного следственного управления СК.

Александр Дугин — советский и российский философ, а также политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. В 2009-2014 годах был и.о главы кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова, в 2016-2017 годах — главным редактором телеканала «Царьград». Находится под санкциями США, Канады и Австралии в связи с ситуацией на Украине.

Дарья Дугина родилась в 1992 году. В 2015 году она окончила аспирантуру Философского факультета МГУ. Была политическим обозревателем в Международном евразийском движении, которое возглавляет ее отец. Вела программу «Наша точка зрения» на телеканале «Царьград», а также работала ведущей на радио «Комсомольская правда». В июле 2022 года Британия ввела санкции против Дугиной из-за «поддержки дестабилизации Украины».