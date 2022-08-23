Отец подозреваемой в убийстве Дугиной сообщил о службе дочери в ВСУ

Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, служила в вооруженных силах Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отца подозреваемой.

«Она служила не в «Азове» (запрещенная в России террористическая организация), в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», — сказал он.

По словам отца, Вовк уволилась из армии по состоянию здоровья.

Ранее отец Вовк говорил, что за пару дней до смерти Дугиной дочь выходила с ним на связь. По его словам, она звонила из одной из Прибалтийских стран. «Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то (еще). Говорила, что находится вроде в Литве», — рассказал он.

Дарья Дугина — дочь философа и общественного деятеля Александра Дугина. Она погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вяземы. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» вместе с отцом. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, сообщали источники «112».

22 августа ФСБ объявила о раскрытии дела и назвала имя подозреваемой. По данным ведомства, исполнителем является украинка Наталья Вовк. По данным ведомства, она приехала в Москву в июле вместе с дочерью и в рамках подготовки к убийству сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина. После совершения теракта, по версии ФСБ, подозреваемая покинула Россию. По некоторым данным, она выехала в Эстонию.

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ФСБ обвинила в организации убийства украинские спецслужбы. В ведомстве заявили, что для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали Mini Cooper. При въезде в Россию 23 июля на машину были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде — украинские. В день гибели Дугиной Вовк с дочерью также были на фестивале «Традиция» в Подмосковье, на котором присутствовала журналистка перед взрывом автомобиля. На Украине причастность к убийству Дугиной отрицают.