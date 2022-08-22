Путин посмертно наградил дочь Дугина орденом Мужества
Журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, посмертно награждена орденом Мужества, такой указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.
«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», — сказано в указе.
Путин назвал ее убийство «подлым и жестоким преступлением». По словам президента, Дугина «честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России».
29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вязёмы. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» вместе с отцом. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, сообщали источники «112». СК счел ее гибель заказным убийством, уже 22 августа ФСБ объявила о раскрытии дела и назвала имя подозреваемой.
По данным ведомства, исполнителем является украинка Наталья Вовк. Последняя приехала в Москву в июле вместе с дочерью и в рамках подготовки к убийству сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина, утверждают в ФСБ. Ведомство обвинило украинские спецслужбы в организации убийства журналистки.
Росгвардия и Следственный комитет проверят охранные предприятия, которые работали на фестивале, рассказал Хинштейн. Он отметил, что именно в автомобиль Дугиной было заложено взрывное устройство. На парковке «Традиции» две недели не работали камеры видеонаблюдения, а бомбу привели в действие дистанционно, рассказали источники ТАСС и Telegram-канала «112».
Украинские власти не согласны с версией ФСБ. «Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Дарья Дугина в 2015 году окончила аспирантуру философского факультета МГУ. Ей было 29 лет, она работала на радио «Комсомольская правда» и на телеканале «Царьград», участвовала в Международном евразийском движении. В июле 2022 года против нее ввела санкции Великобритания. Лондон обвинил Дугину в распространении дезинформации, а также поддержке действий и политики, направленных на дестабилизацию Украины, подрыв суверенитета и территориальной целостности страны.