Путин посмертно наградил дочь Дугина орденом Мужества

Дарья Дугина во время исполнения профессионального долга проявляла мужество и самоотверженность, говорится в указе президента. Журналистка погибла 20 августа, ФСБ обвинила в ее гибели Украину, Киев причастность к этому отвергает

Дарья Платонова (Дугина) (Фото: dplatonova / Telegram)

Журналистка Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, посмертно награждена орденом Мужества, такой указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга», — сказано в указе.

Путин назвал ее убийство «подлым и жестоким преступлением». По словам президента, Дугина «честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России».

29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа на Можайском шоссе близ подмосковного поселка Большие Вязёмы. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» вместе с отцом. Тот сначала планировал поехать с ней, но в итоге сел в другой автомобиль, сообщали источники «112». СК счел ее гибель заказным убийством, уже 22 августа ФСБ объявила о раскрытии дела и назвала имя подозреваемой.

По данным ведомства, исполнителем является украинка Наталья Вовк. Последняя приехала в Москву в июле вместе с дочерью и в рамках подготовки к убийству сняла квартиру в том же доме, где жила Дарья Дугина, утверждают в ФСБ. Ведомство обвинило украинские спецслужбы в организации убийства журналистки.

Росгвардия и Следственный комитет проверят охранные предприятия, которые работали на фестивале, рассказал Хинштейн. Он отметил, что именно в автомобиль Дугиной было заложено взрывное устройство. На парковке «Традиции» две недели не работали камеры видеонаблюдения, а бомбу привели в действие дистанционно, рассказали источники ТАСС и Telegram-канала «112».

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Украинские власти не согласны с версией ФСБ. «Украина, безусловно, к этому не имеет отношения», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

