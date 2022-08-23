Володин призвал к публичному трибуналу над украинскими военными
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что трибунал над украинскими военными, которые «убивали, насиловали, уничтожали и держали в страхе мирное население Донбасса», должен быть публичным.
«Важно, чтобы судебное заседание было публичным. Все его ждут.
Кроме президента Украины [Владимира] Зеленского, который считает это неприемлемым. Более того, называет «последней чертой» в вопросе переговоров с Россией», — написал он в Telegram.
Президент Украины накануне заявил, что, если в Мариуполе пройдет трибунал над сдавшимися на металлургическом заводе «Азовсталь» военными, это станет нарушением всех международных правил, и переговоры с Россией станут невозможны.
Российские военные взяли под контроль комбинат «Азовсталь» в конце мая, третьего месяца военной операции на Украине. По данным Минобороны России, тогда в плен сдалась последняя группа полка «Азов» (Верховный суд России признал его террористической организацией и запретил его деятельность в стране), всего с комбината вышли 2439 украинских военных.
По словам Зеленского, военные, которые были на заблокированной территории завода, получили «сигнал» от командования о праве «выйти и сберечь свою жизнь». После этого, говорил он, перед Киевом встала вторая задача — вернуть пленных живыми на Украину. В МИД России указывали, что Москва допускает сценарий обмена российских военных на пленных с «Азовстали». Некоторые из них вернулись на подконтрольную Киеву территорию в рамках обмена, который состоялся в конце июня.
При этом власти Донецкой народной республики настаивают на суде над пленными. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что трибунал планируется сделать международным и провести в несколько этапов, первый из которых пройдет в Мариуполе. Накануне он сказал, что подготовка к трибуналу близка к завершению, а слова Зеленского о невозможности переговоров с Россией не повлияют на эти планы.
Назначенный Украиной мэр Мариуполя Вадим Бойченко предположил, что суд над пленными может пройти 24 августа — в день независимости Украины. Он призвал ООН и Международный Комитет Красного Креста вмешаться в ситуацию.
Делегации России и Украины после начала военной операции 24 февраля провели несколько раундов мирных переговоров, как очных, так и в дистанционном формате, но с апреля процесс застопорился. Зеленский настаивает, что диалог возможен только после вывода российских войск с занятых регионов Украины, в частности — с Запорожской АЭС. В Кремле говорят, что при возобновлении переговоров условия Москвы будут «совершенно другие».