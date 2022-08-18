Зеленский отказался от переговоров с Россией до вывода войск с Украины

Владимир Зеленский (в центре), Реджеп Тайип Эрдоган (слева) и Антониу Гутерреш (Фото: Евгений Малолетка / AP)

Мирные переговоры между Москвой и Киевом по завершению вооруженного конфликта возможно только при условии вывода российских сил с «оккупированной» территории Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гуттеришем во Львове, передает агентство Anadolu в Twitter.

«Россия должна немедленно вывести свои войска с Запорожской АЭС, прекратить провокации», — заявил Зеленский.

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