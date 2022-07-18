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В Кремле заявили о «совершенно других» условиях для переговоров с Киевом

Украинская делегация не поддерживает контактов с Россией и «никакой заинтересованности» со стороны Киева, как и со стороны «западных стран», по возобновлению переговоров пока не просматривается, заявил Ушаков
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Условия Москвы будут «совершенно другие», если российско-украинские переговоры возобновятся, заявил на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков.

Он отметил, что переговоры были прерваны «после принципиальной договоренности», которой делегации достигли на переговорах в Стамбуле. И после этого украинская делегация «не поддерживала и не поддерживает никаких контактов» с Россией, заявил Ушаков.

«Так что если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные. Пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается», — сказал помощник президента (цитата по «РИА Новости»).

Кулеба озвучил «окончательную переговорную позицию» Украины
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Фото:Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

В последний раз делегации России и Украины встречались в конце марта в Стамбуле, затем обсуждение продолжилось в онлайн-формате. Однако в мае Москва заявила, что Киев заморозил переговоры, а также решил отойти от стамбульских договоренностей. По словам президента Владимира Путина, Украина захотела решить судьбу Крыма и Донбасса на двустороннем саммите, в то время как Россия настаивает на урегулировании вопроса еще на стадии составления проекта мирного соглашения.

Условием для возобновления переговоров глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал возврат утраченных территорий и полное восстановление суверенитета страны на востоке и юге.

В российском МИДе в свою очередь заявили, что Украина должна признать «сложившиеся территориальные реалии, в том числе нынешний статус Крыма, а также Донецкой и Луганской народных республик». Кроме того, возможное будущее соглашение между странами должно включать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, добавил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

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