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Зеленский объяснил сдачу военных с «Азовстали» сигналом от Киева

Украинские военные покинули укрытия и сдались после получения «сигнала» от Киева, рассказал Зеленский. Украинский лидер добавил, что теперь они должны ждать обмена в том или ином формате *
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Украинские силы, находившиеся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, получили «сигнал» от командования ВСУ о праве «выйти и сберечь свою жизнь», сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина 24».

По словам главы Украины, дальше все будет зависеть от обязательств, взятых на себя ООН, Международным комитетом Красного Креста и Россией, которые обещали, что сдавшиеся военные будут в безопасности ждать «того или иного формата обмена».

Зеленский также рассказал, что Киев вел переговоры с партнерами о предоставлении вооружения, которое могло бы позволить украинским силам прорваться к мариупольскому комбинату. Он добавил, что немало украинских летчиков погибли при попытках добраться до «Азовстали». По словам президента, по воздуху планировалось доставить лекарства и еду на комбинат.

«Очень много вещей происходило, которые никто официально не мог комментировать. Воздушных коридоров к «Азовстали» не было из-за российской мощной ПВО», — подчеркнул Зеленский.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

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Украинские военнослужащие держали оборону Мариуполя почти 90 дней. Бóльшую часть этого периода они находились на «Азовстали», площадь которой составляет 11 кв. км, или примерно 1/15 всего города. Вместе с военными на заводе укрывались мирное население.

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Москва и Киев в начале мая провели эвакуацию мирных жителей с комбината на подконтрольную украинским властям территорию, а также в Луганскую и Донецкую республики. Процесс прошел под контролем ООН и Красного Креста. В середине мая с территории «Азовстали» стали эвакуировать и военных; в украинском Минобороны сообщили о госпитализации тяжелораненных в Оленовку и Новоазовск. Оба населенных пункта находятся под контролем ДНР.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Зеленский тогда же указал, что «украинские герои нужны Украине живыми», и выразил надежду, что Киеву удастся вернуть военных. Ранее он грозил прекратить переговоры с Россией по урегулированию конфликта, если защитники Мариуполя будут убиты.

Вечером 20 мая в российском Минобороны сообщили об установлении полного контроля над Мариуполем, в том числе над территорией «Азовстали». «Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил», — доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Он добавил, что с 16 мая в плен сдались 2439 украинских бойцов.

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